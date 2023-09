Zdeňka Provazníková a Stanislav Pátík: 1 Když developer mlží, lidé nemlčí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Provazníková / archiv autorky Lokalita připravované výstavby.

K situaci v Ondřejovicích ve Zlatých Horách se v minulých dnech vyjádřil zástupce developerské společnosti Farma Ondřejovice Aleš Čuhel . Jeho tvrzení jsme si již mnohokrát dříve a nyní znovu prověřili.

Mnohé, co si je potřeba k jeho tvrzením dohledat, je dostupné na internetu, ve veřejných rejstřících. Výsledný obrázek situace bude úplnější.

Pozemek, o kterém se vede debata, byl historicky vždy přirozenou zásobárnou vody pro vesnici. Je zde mokřad i prameny. To lze snadno dokázat z historických map a záznamů. Nyní zde údajně mělo podle Čuhela dojít k obnově melioračního potrubí.

Nešlo však o rekonstrukci a výměnu stávajícího melioračního potrubí, jak tvrdí. V předmětné době nevlastnil ani mapy k území. Bylo mu povoleno vykopat uprostřed louky rýhy v délce asi 120 metrů, aby narazil na potrubí. Odvodnění se týkalo mokřadu, bylo účelové, neboť v loňském roce proběhl neúspěšný prodej rozparcelovaných a podmáčených pozemků. Byly použity trubky o větším průměru, než je deklarováno. Odvádí se tedy větší množství vody z krajiny, což má za následek ztrátu vody v kopaných studnách a naopak i ničení významného krajinného prvku, kde usychají stromy.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo zemědělství (MZ) nabádá k ochraně vody, vydává opatření a doporučení i v oblasti meliorací. Na pozemcích, které nejsou zemědělské nedoporučuje meliorace. Zdůvodnění meliorací na zemědělských pozemcích pak musí být pádné – viz stránky MŽP a MZ. Bohužel zde v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKO) je tomu jinak.

Pravdu jsme se od developera nedozvěděli ani ohledně zdejšího vrtu. Jednalo se o inženýrsko-geologický vrt na ohlášení. Žádali jsme o jeho zasypání, protože jako inženýrsko-geologický již splnil svůj účel. Vrt zasypán nebyl. Farma Ondřejovice zastoupená panem Čuhelem dvakrát stáhla žádost o hydrogeologické vrty u nadřízeného orgánu v kraji a rozhodla se čerpat vodu ze stávajícího vrtu a provádět zkoušky vydatnosti. Je tedy jasné, že se nejednalo o inženýrsko-geologický vrt, ale o vrt hydrogeologický. Jednotlivé kroky se děly za účelem obejití správního řízení a následné legalizace vrtu.

K výstavbě v Ondřejovicích lze dodat, že se jedná jednoznačně o satelitní zástavbu nevhodnou to této krajiny. Nebyly zpracovány žádné odborné studie – infrastruktura, posouzení vlivu na vodu či oblast v CHKO, Natura 2000 i Ptačí oblast. To se zanedbalo již při změně územního plánu ze strany vedení Městského úřadu Zlaté Hory v roce 2013.

Vedení Zlatých Hor nepovoluje zástavbu v místech, kde byla dříve stavení. Naopak povoluje satelitní stavby na loukách a místech nevhodných pro tyto účely a v rozporu s doporučením a politikou MŽP a státu – viz stránky MŽP a MZ. Studie výstavby byla provedena developerem účelově od stolu.

Nutno říci, že pozemky jsou pro stavební účely nevhodné - podmáčené, zahrnující mokřad, prameny, i v místech 12 metrů pod povrchem je jíl. Voda je zde velice železitá – typická pro mokřady. Viz odborné odběry a výsledky z Povodí Odry.

Ačkoliv jsme napadáni panem Čuhelem, že nic nevíme, tak toho víme mnohem více, než on uvádí. Mimo jiné podal stížnost na znečištění studny paní žijící v domku pod těmi z nás, kteří se mu brání. Jak se při šetření na Odboru životního prostředí během měsíců ledna a února 2022 ukázalo, nejednalo se o studnu, ale o meliorační šachtu!

Stížnost úřad po tomto zjištění stáhl, navíc telefonicky sdělil, že předané hodnoty panem Čuhelem byly tak vysoké, že bylo jasné, že se nezakládají na pravdě. Udělejte si sami závěr, jak se toto znečištění objevilo v meliorací šachtě.

Není pravdou, že my nespokojení vlastníci nemovitostí a občané odmítáme spolupráci a komunikaci. Nikdo s námi od samého začátku nejedná - ani Městský úřad Zlaté Hory, ani developer. Až když jsme začali bojovat, byla nabídnuta schůzka za zavřenými dveřmi. To odmítáme. Žádali jsme veřejné projednávání se všemi obyvateli.

Těžko lze přijmout nabídku Farmy Ondřejovice na připojení se na kanalizaci a vodovod, který není a ani ve vesnici nebude, jak i dokládá pan Čuhel sám. Jaká je tedy nabídka připojení? Do neexistující kanalizace a vodovodu? A co občané Ondřejovic, ti dostali také tuto nabídku, nebo byla účelově poslána pouze nám, protože vystupujeme veřejně?

Projekt infrastruktury nebyl nikdy, a to ani v územním plánování, zpracován.

Územní plán, který byl zpracován bez jakýchkoliv studií, nemůže poskytovat správné informace. Naše informace vycházejí z podkladů a šetření, které jsme zaplatili, abychom získali stanoviska jak odborníků, tak i státních institucí. Vše je doložitelné.

Nedávno sdělilo vedení Zlatých Hor České televizi - redaktorce Černých ovcí, že v Ondřejovicích bude vodovod, a proto je zbytečné, abychom si jakkoli stěžovali. Nesdělilo však, zda bude budovat vodovod v roce 2030, 2050 nebo v roce 2100. K žádné platné deklaraci závazku vybudovat vodovod (například usnesením zastupitelstva) nedošlo.

S nedostatkem vody bojují Ondřejovice více než 40 let po provedených dramatických melioracích v letech 1975-1976. Doporučení starosty Zlatých Hor bylo vždy vlastní provedení vrtaných studní. Současný pan starosta Zlatých Hor na zastupitelstvu veřejně řekl, že vodovod v Ondřejovicích nebude, protože je to stavebně v horské oblasti velice technicky a finančně náročné. Nejsou na to peníze. Nyní developer také mluví o tom, že vodovod nebude. České televizi vedení města řekne, že vodovod bude a my nemluvíme pravdu. Tak kdo tedy mluví pravdu?

A ještě právní pohled na věc. Není pravda, že nebudou naše práva a práva všech občanů Ondřejovic dotčena. Voda jako pitný zdroj pro Ondřejovice – má přednostní právo před stavbou developera. Tak i oblast CHKO, příroda a chráněná a ohrožená fauna a flóra, která zde byla a je nyní developerem zničena – viz zpráva CHKO z roku 2014-190 druhů chráněných a ohrožených rostlin a živočichů.

Nikdo zjevně nepočítal s tím, že se lidé v Ondřejovicích začnou bránit. Doporučujeme vytvořit si vlastní názor, informace jsou k dohledání – viz například Společnost přátel Jeseníků. Doporučujeme sledovat i Sileziku, která se snaží zachránit přírodu a vedle zmíněného pozemku v Ondřejovicích vybudovala tři zádržné nádrže pro vodu právě z důvodu důležitosti zadržování vody v krajině a nedostatku vody zde. A developer s pomocí MÚ Zlaté Hory a Jeseník odvádí vodu z území, ničí přírodu. Nechceme, aby Ondřejovice dopadly například jako Václavov, kde jsou postavené domy bez vody, opuštěné. Takových míst v ČR bohužel přibývá, protože převažuje zájem o zisk.

Udělejte si sami názor. Ptejte se zastupitelů Zlatých Hor v opozici, hledejte na internetu. Pokud nebudeme bránit vodu jako zdroj života a přírodu, vrátí nám to i s úroky. Prostě se jednou opravdu obrátí proti lidem, kteří ji ničí.

