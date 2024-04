Do českých Krkonoš se po několika staletích vrátili bobři, jednoho usmrtilo auto

Foto | Miloš Jakoubek / Správa KRNAP Sraženým zvířetem v Horní Sytové na Semilsku byla pravděpodobně březí samice o hmotnosti 18 kilogramů.

Do české části Krkonoš se po staletích vrátili bobři. Jejich potvrzený výskyt je z konce letošní zimy. V jednom případě šlo o bobra, jehož zřejmě usmrtilo auto na silnici I/14 u jezu na Jizeře v Horní Sytové na úpatí Krkonoš. V druhém případě zachytila kamera mobilního telefonu jiného jedince u mostu přes Jizerku ve Vítkovicích, sdělil mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Sraženým zvířetem v Horní Sytové na Semilsku byla pravděpodobně březí samice o hmotnosti 18 kilogramů. Ve Vítkovicích šlo o mladého jedince.

"Jde o místa značně vzdálená dosud známým výskytům bobrů v oblasti Českého ráje. Výše uvedené nálezy naznačují, že bobří kolonizace bude do Krkonoš postupovat proti proudu Jizery a jejích přítoků," uvedl Drahný.

Podle něj není horská krajina pro bobry nejpříhodnější, na prudce tekoucích řekách své hráze nepostaví a také skladba břehových porostů v Krkonoších jim příliš nevyhovuje. "Dá se tedy očekávat, že pokud se tu tento zajímavý živočich, schopný svými vodními díly výrazně přetvářet krajinu, uchytí, bude to spíš jen na lučních potocích v podhůří," dodal Drahný.

Bobr evropský byl na území Čech vyhuben na přelomu 18. a 19. století, od konce minulého století se ale migrací z Rakouska, Bavorska a také ze Saska proti proudu Labe vrací do Česka a znovu osídluje stará území. V podhůří Jizerských hor se vyskytuje na Frýdlantsku i v povodí Nisy.

"V krkonošské oblasti se zatím bobři vyskytovali jenom na severovýchodním úpatí Krkonoš v povodí říčky Bobr na území sousedního Polska, a to asi od roku 2010," řekl ČTK Drahný.

Dalším chráněným živočichem, který se v poslední době do Krkonoš vrátil, je vlk obecný. Podle zjištění vědců do české části Krkonoš zasahují dvě vlčí teritoria. O trvalém výskytu vlků svědčí z Krkonoš řada pozorování nejen takzvaných pobytových stop těchto šelem, ale také vlků samotných. Rozmnožování vlka obecného bylo loni potvrzeno u smečky na polské straně hor obývající východní část Krkonoš. V Krkonoších je to poprvé v novodobé historii, uvedla Správa KRNAP.

