Do Jeseníků se po 80 letech vrátili pastevci ovcí. Pomohou vzácným rostlinám

Do nejvyšších moravskoslezských hor Jeseníků se po 80 letech vrátili pastevci ovcí se svými ovčáckými psy. Ovce pasou na volné pastvě na svazích mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v národní přírodní rezervaci Praděd. Budou tam od června do září. Spásání pomůže zdejším vzácným rostlinám, jako je třeba zvonek vousatý, které odtud kvůli změnám v hospodaření téměř vymizely, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) Ovce se na svazích Jeseníků pásly již dříve, avšak pouze na pozemcích ohraničených sítěmi.

"Volná pastva je nejlepším způsobem péče o horské trávníky a rostliny a živočichy, kteří jsou na nich doma. Tuto tradici obnovujeme po 80 letech," uvedl Jindřich Chlapek ze Správy CHKO Jeseníky.

Pastvy se ujal spolek Stránské ze Stránského u Rýmařova, který zajistil pastevce s ovčáckými psy. Podle předsedy spolku Romana Křenka se na horách nyní pohybuje 28 dospělých ovcí a devět jehňat, jde o odolné plemeno valašek.

"Chodí navolno s ovčákem, vypásávají místa a na noc se opět vracejí na základnu. Bojovali jsme o volnou pastvu strašně dlouho, dosud se ovce pohybovaly na území ohraničeném sítěmi. Skladba trávy na volných pastvinách je zcela jiná," řekl Křenek.

Poukázal i na to, že volný ohyb ovcí na horách má svou historii. "Proto také vznikl název Ovčárny," doplnil.

Pro pastevce se podařilo zajistit zázemí, když Lesy ČR a chata Ovčárna poskytly pozemky a krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal potřebné povolení pro pastvu na lesních pozemcích.

Pastevec má k dispozici po návratu z pastvy objekt, který v zimě slouží obsluze vleku, uvedla Vladimíra Křenková, která momentálně s ovcemi na horách pobývá. S ovcemi na pastvu vyráží v 07:00, na horách se pastevec pohybuje za každého počasí.

"Vysokohorské louky poskytují různé bylinky, které má valaška ráda, to je výhoda z pohledu farmáře. Výhodu to má i pro jesenickou přírodu, pomáhá to různorodosti pastvin," dodala Křenková.

Podle ochranářů pomáhá pastva záchraně vzácných a ohrožených druhů rostlin. "Napomůže obnově druhové pestrosti vysokohorských trávníků. Na tom, že je hospodaření na holích potřeba obnovit, se shodují odborníci z nejrůznějších výzkumných institucí - botanici i zoologové," vysvětlují na svých webových stránkách.

Kvůli klimatické změně a ukončení hospodaření ve 40. letech minulého století se zde šíří borůvčí a další konkurenčně zdatné druhy, které na mnoha místech vytlačily například jestřábníky, zvonky, sasanky narcisokvěté, violky a některé druhy orchidejí.

Kromě ovcí se na úbočí hory Praděd a nedaleké Švýcárny v Jeseníkách vrátili před lety také koně a krávy, i tato zvířata v části CHKO Jeseníky pomáhají udržet cenné bezlesí. Pro horské podmínky byly vybrány kravky skotského náhorního skotu a koně huculského plemene z farmy ve Vernířovicích na Šumpersku.

