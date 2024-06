Do řeky Malše vypustili šest stovek mladých perlorodek. Vzácný mlž se může dožít až 140 let

Slavomil Vinkler 27.6.2024 20:33

No ano, , těch 140 let dožívání naznačuje, že rozmnožování je silně neúčinné. Splachy jsou problém, ale stejný problém jsou pstruzi a hlavně lososi, potřební pro larvy a co už 200 let neplavou, zato vydra s rodinou vyrybní tok jen to hvízdne.

