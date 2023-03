Evropským stromem roku je dub z Polska. Česká hrušeň hnilička je jedenáctá

Foto | Jakub Kubka / Jakub Kubka / Strom roku Dub Fabrykant.

V soutěži Evropský strom roku pořádané Nadací Partnerství zvítězil polský Dub Fabrykant , následovaný Dračím dubem ze Slovenska a ukrajinskou Jabloní z města Krolevets . Česká hrušeň skončila na 11. místě z celkem 16 soutěžních zemí. Polsko vyhrálo v mezinárodní anketě již podruhé v řadě, kdy vloni získal titul Dub Dunin.V letošním roce se pro stromy sešlo celkem 177 486 hlasů. Evropským stromem roku se stal majestátní Dub Fabrykant z Lodže. Dub Fabrykant soutěž suverénně ovládl se 45 718 hlasy. „Klíčem k úspěchu byla účinná a intenzivní kampaň na sociálních sítích, do které se zapojili influenceři,“ komentuje koordinátorka ankety Kateřina Bolečková z Nadace Partnerství. „Ačkoli se zdálo, že o prvním místě je rozhodnuto již před tajnou fází hlasování, závod o další medailové pozice byl dramatický až do konce,“ dodává Bolečková.

Nakonec se na druhém místě s 18 198 hlasy umístil prastarý a statný Dračí dub ze západoslovenského Lozorna poblíž Bratislavy. Jedná se o nejúspěšnější strom ze Slovenska, který kdy soutěžil. Pro ukrajinský strom z válečné zóny finálové umístění rovněž historickým milníkem. Ukrajina se evropské soutěže účastnila letos poprvé, kdy vystřídala vyloučené Rusko. Silný příběh jabloně ze stromové kolonie ze severoukrajinského města Krolevets (česky Krolevec), která byla svědkem dvou světových válek, hladomoru letech 1932-33 a probíhající ruské invaze na Ukrajinu, našel odezvu u 14 219 hlasujících.

Česká Hrušeň hnilička bohužel nedokázala zopakovat úspěch z národního kola a skončila s podporou 6 664 hlasů v druhé půlce výsledkové listiny na 11. místě. 300letý ovocný strom z Drásova roste pouhých 25 metrů od bývalé uranové šachty, která byla otevřena na konci 50. let 20. století. Vytěžená hlušina se ukládala na haldu v blízkosti stromu. Těžba naštěstí neměla dlouhého trvání a okraj haldy se zastavil 20 metrů od stromu. Hledání dalšího Stromu roku České republiky, který automaticky postoupí do mezinárodního kola, nově začne už 1. dubna.

Zdroj | Nadace Partnerství - Strom roku Hrušeň hnilička skončila jedenáctá.

Nad letošními výsledky a poselstvím, které Evropský strom roku nese, se zamýšlí poslanec Evropského parlamentu Michal Wiezik. „Evropský strom roku oceňuji čím dál tím více nejen kvůli pozoruhodným stromům s jejich působivou historií, ale také pro širší ekologický kontext. Díky příběhům stromů lépe chápeme, co se v naší krajině děje: co stromy ohrožuje, co jim prospívá, a jak my sami můžeme přicházet s účinnými řešeními na jejich ochranu.“

Slavnostní předávání cen, které tradičně moderují Natalie Pauwelsová a Ladislav Miko, se uskuteční 21. března v Evropském parlamentu v Bruselu. K oběma europoslancům, kteří soutěži udělili záštitu, se připojil i jejich nejvýznamnější patron: Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti. Přenos ze slavnostního večera můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube kanálu Nadace Partnerství.

Slavnostní předání cen se koná v Evropském parlamentu v Bruselu 21. března od 18:30 pod záštitou Mikuláše Beka, ministra pro evropské záležitosti ČR, europoslance Luďka Niedermayera a europoslance Michala Wiezika.

