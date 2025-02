Invazní pajasany žláznaté v CHKO Páláva čeká postupné odstraňování

Zdroj | AOPK ČR

Po vypořádání připomínek veřejnosti začalo v chráněné krajinné oblasti Pálava platit opatření obecné povahy k regulaci problematické invazní dřeviny – pajasanu žláznatého. V praxi to znamená, že pokud se pajasan na nějakém pozemku objeví, mají nyní jeho vlastníci a uživatelé povinnost jej doporučenými způsoby průběžně odstraňovat. Mělo by se tak zamezit šíření této nepůvodní rostliny.„Na likvidaci pajasanu budeme spolupracovat s pálavskými samosprávami a hospodáři. Věříme, že se nám podaří motivovat i uživatele drobných pozemků, protože bez jejich pomoci není reálné, že by se zabránilo dalšímu šíření této invazní dřeviny,“ konstatuje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Regulace stávajících rostlin je časově prioritizována především podle jednotlivých zón ochrany přírody CHKO s 3, 5 nebo 10letou lhůtou.

Pajasan žláznatý k nám byl dovezen počátkem 19. století z východní Asie a zhruba o sedmdesát let později začal zplaňovat. Daří se mu zejména v teplých oblastech. Snadno se šíří výhony z kořenů a kmene díky výborné kořenové a kmenové výmladnosti. Je mimořádně odolný a zarůstá nejen cenné přírodní biotopy, ale také zapleveluje zemědělské kultury a ohrožuje statiku staveb v sídlech. K vytváření velkých hustých porostů často přispívá i nevhodný způsob jeho odstraňování prostým kácením.

„Musí nám pomoci chemie, ale velmi pečlivě aplikovaná. Nejúčinnější metodou, jak pajasany trvale odstranit, je totiž vstřik herbicidu do navrtaných otvorů v kmeni a skácení stromu až poté, co odumře jeho nadzemní i podzemní část. U malých stromů doporučujeme herbicidem potřít částečně oloupané kmínky, semenáčky zase lze do zesílení kořene jednoduše vytrhávat. Důležité je, aby se herbicid aplikoval velmi přesně pouze na jedno místo a neunikl do okolního prostředí. Ukázalo se, že bez jeho využití je boj s pajasanem předem prohraný,“ vysvětluje Jiří Kmet.

Po již vydaném opatření obecné povahy Jihomoravského kraje k regulaci pajasanu žláznatého v tzv. volné krajině nyní Agentura ochrany přírody a krajiny ČR stanovuje jeho právně závaznou regulaci také v těch chráněných krajinných oblastech, kde je orgánem ochrany přírody, tedy i v CHKO Pálava.

