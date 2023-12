Jak dostat rodinu na výlet po kopcích Českého středohoří? Nalákejte ji na geolokační hry Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | LIFE České středohoří / AOPK ČR Krajina Českého středohoří. Je to do kopce a z kopce, ale ne zas tak moc. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Strmé kopce sopečného původu, hluboká údolí, lesnaté svahy, stepní stráně i staré sady v okolí historických obcí. To všechno nabízí úchvatná krajina Českého středohoří, která přímo vybízí k výletům. A není lepší výlet než s erudovaným průvodcem, kterého díky projektu LIFE České středohoří můžete mít ve své kapse. Zábava, ponaučení a objevování krásných míst, to všechno přináší aplikace GEOFUN , ve které bylo vytvořeno deset zajímavých geolokačních her.Primárně byla cílem projektu péče o vybraná místa v Českém středohoří a cenné druhy rostlin a živočichů, které jsou na nich doma. Ovšem chránit přírodu a krajinu bez lidí, kteří v ní žijí, navštěvují ji a mají ji rádi, se většinou míjí účinkem. Právě proto měla v projektu důležitou roli i práce s lidmi. Pro návštěvníky Českého středohoří vznikla inovativní služba, která využívá systém GPS. Požadavkem přitom bylo, aby byla maximálně interaktivní. Jako cílová skupina byly totiž vybrány rodiny s malými dětmi. Službu ale využijí třeba i učitelé na školních výletech nebo lektoři zájmových kroužků. Požadavky projektového týmu splnila platforma GEOFUN. Po stažení aplikace a zaregistrování hráče stačí už jen najít hru v místech, kam chce uživatel vyrazit. Výhodou je, že aplikaci lze využít v celé České republice a dokonce i na Slovensku. Po stažení požadovaných her již není internetové připojení potřeba, GEOFUN funguje offline. Hry se automaticky spouští na určeném místě, na které aplikace sama navádí, stejně jako na ostatní body po trase geolokační hry. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | LIFE České středohoří / AOPK ČR Panská skála. V každé geohře se můžete těšit na zábavného průvodce, který hráčům po celou dobu vypraví zajímavosti o místě, kam se vydali. Také jim dává zábavné kvízy nebo úkoly. Geohry také skrývají prvky rozšířené reality, které umožní zažít a vidět nečekané věci. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | GEOFUN / AOPK ČR Ukázka geolokační hry. V Českém středohoří jsou geohry zasazeny například do přírody skalního útvaru Vrkoč a rokle Podlešínského potoka s Vaňovským vodopádem, do okolí Panské skály, Bobří soutěsky nebo na vzájemně propojené vrcholy Hradiště a Holý vrch. Nechybí ani výlety na ikonické kopce pohoří, jako jsou Milešovka, Lovoš, Bořeň a Raná. Prostřednictvím GEOFUN lze objevovat přírodu v okolí vrchu Košťálov nebo zahradu u bašty Baba v Litoměřicích, kde sídlí regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Projektový tým vybíral místa pro geohry tak, aby byla dobře dostupná i veřejnou dopravou a cesta nebyla příliš náročná. Nejkratší je trasa kolem Panské skály, ta má necelý kilometr. Nejdelší trasy jsou na Milešovce a Rané. Obě mají k šesti kilometrům. Vzdálenosti, ale i veškeré důležité informace k trase jsou uvedeny v úvodu u jednotlivých tras. Průvodcem je návštěvníkům nejčastěji Středohoř, mýtický ochránce zdejších hor. Aplikace má především pomoci propojit pohyb s pobytem v přírodě a zároveň umožňuje se něco dozvědět. Praxe ukazuje, že platforma skvěle propojuje moderní chytré technologie s podporou turismu na nejzajímavějších lokalitách chráněné krajinné oblasti. Mobilní telefony dnes prakticky neustále používá každý, tak proč nevyužít jejich možnosti a nepředat výletníkům zábavnou formou více informací, než naleznou v běžných průvodcích nebo na informačních cedulích? Zároveň jsou efektivním nástrojem pro komunikaci toho, jak státní ochrana přírody o místo pečuje, dobře slouží při vysvětlování různých zásahů v krajině nebo omezení pro návštěvníky. GEOFUN se jeví i jako kvalitní nástroj pro environmentální výchovu a osvětu. Audio Guide je volně ke stažení na App Store a Google Play. Případně v odkazech na www.geofun.cz. Hráči mohou absolvováním jednotlivých tras získat body, což jim umožní zapojit se do soutěží o hodnotné ceny. Tým projektu LIFE České středohoří jednu takovou soutěž letos organizoval a hráči mohli získat například turistický batoh nebo dobroty od regionálních výrobců. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | LIFE České středohoří / AOPK ČR Geolokační hra může zpestřit i skautskou výpravu či výlet jiné mládežnické organizace. Projekt LIFE České středohoří v letošním roce končí. Pro krajinu znamenal bezpochyby přínos – vhodnou péči se prokazatelně podařilo zlepšit stav biotopů na více než 160 hektarech devatenácti vybraných lokalit, stabilizovat nebo zvýšit populace cenných druhů, jako je třeba koniklec otevřený, ještěrka zelená či kavyl olysalý. Proběhlo více než 250 akcí pro veřejnost, pro turisty zemědělce a školy vyšla celá řada publikací. Spolupráce obcí, měst, neziskového sektoru i místních firem, kterou projekt rozvíjel, bude určitě i nadále přinášet do krajiny Českého středohoří mnoho dobrého. Takže neváhejte, stáhněte aplikaci a vyrazte se Středořem obdivovat zdejší krásy. Jde to i v zimě. Nositelem projektu LIFE České středohoří je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. LIFE – program pro lepší život Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou. Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů. Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu. reklama Další informace | Článek vznikl v rámci projektu LIFE for Czechia s přispěním unijního programu LIFE. Ondřej Nitsch a Lucie Lukášová Autoři jsou pracovníky projektu LIFE České středohoří. tisknout poslat

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.