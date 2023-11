Jak je to s „pionýrským charakterem“ jedle bělokoré?

Petr 9.11.2023 11:04

Vzhledem ke konkrétní volbě porostů (maličké lesíky hned za obcí) vidím ponaučení hlavně v tom, jak současná lidská činnost dokáže postupně krajinu poškodit natolik, že přestává být schopná udržet podmínky pro existenci ekosystémů a zcela chápu probíhající klimatickou změnu. Zřetelné je to zde na lokalitě zvané Mokřinky, kde už název napovídá, že se jednalo o terén podmáčený a zavodněný, a který naše hospodaření (nejen té konkrétní lokality, ale celé okolní krajiny) dovedlo až do stavu, kdy zde usychají lesy.

V takovýchto případech by mělo jít trvání na lesnickém hospodaření stranou a místo dumání o způsobech pěstování jedle by zde měl probíhat výzkum a hledání způsobů navrácení celé krajiny zpět do stavu ekosystémové původnosti, soběstačnosti a životaschopnosti. Tedy nejen zbývajících malých kousků lesa, ale skutečně celé krajiny, zcela evidentně silně poškozené a chřadnoucí. Jelikož ale nic takového není ani jen v představách, natož v něčích plánech, tak považuji zde proběhlý lesnický výzkum za mylný, zbytečný a snahu o pěstování jedle za marnou.

