Jak se vyvíjí zdravotní stav českých lesů?

Břetislav Machaček 27.9.2023 09:33

Každý pěstitel jakýchkoliv dřevin ví, že výkyvy srážek a teplot dřevinám

nesvědčí. Obojí ale nejsme schopni ovlivnit a ví to i ty stromy. Brání se

prosycháním méně potřebných větví, listí a jehlic. Zprvu to řeší takto

a později soustředí vše do rozmnožení, aby jako druh nevymřel. Proto

jsou dnes častější semenné roky, ale po nich následuje většinou masivní

úhyny. Stromy se vysílí a neodolají škůdcům, proti kterým se nezasahuje.

Představte si bonsai, kterou omezujete živinami i vodou, aby z ní nebyl

normální strom, ale nesmíte ji omezit zcela. Odjedete na dovolenou a

ona uschne už po týdnu, když nebude mít ani základ, kterým je voda.

Co je Země Zemí, tak se střídaly tropy se zaledněním, mokré roky se

suchými a i jiné anomálie méně vhodné pro život(výbuchy sopek atd.).

Neustále se zde házejí na jednu hromadu lesy hospodářské a pralesy.

Změny nastávají ale i v pralesích a ví někdo na 100%, že jsou ty

změny nevratné? Ve středověku se postupně oteplovalo a náhle přišla

malá doba ledová, která pomalu doznívá i s tím, že stačí málo a může

se zase vrátit. Stačí erupce jedné z tisíců velkých sopek a budeme

vzývat slunce, aby nás ohřálo a budeme se divit, jak chlad prospěje

dnes odepisovaným jehličnanům. Ono to sucho nesvědčí ani listnáčům

a usychají i ony. Zamysleme se tak nad tím, že bude nutné sklonit

hlavu i před nepůvodními dřevinami a ve vhodných podmínkách ponechat

genetický materiál původních druhů na příhodnější dobu. Fanatismus,

kdy se zaorávaly sazenice smrků ve školkách je naštěstí pryč a je

brán na milost jako pokryv půdy po těžbě na přechodnou dobu. Znám

to velmi dobře z okolních bývalých selských lesů a taky své zahrady.

Smrkům se tam dařilo do věku cca 20. let a pak byly použity na ohrady

a jiné použití. Nahradily je smrky nové a totéž dělám i já. Dvacet

let se kochám jejich krásou a nahrazuji je postupně jinými. Když dnes

vidím usychat břízy, jasany, duby a živořit ostatní stromy, tak vůbec

nechápu ten optimismus, že jehličnany plně nahradí zdravé listnáče.

Suchem a teplem trpí všechny původní dřeviny a dokonce ty nepůvodní.

Akát suchem postrádá nektar stejně, jako lípa a oba nemedují tak, jako

v mokrém a parném roce. Prostě bez pravidelných srážek a zásob vody v

půdě bude stav lesů úměrný množství srážek bez rozdílu druhů dřevin.



Odpovědět