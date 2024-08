Jak udělat z bývalého pole ráj pro čmeláky

Zdroj | ČSOP

Zdroj | ČSOP Čmelák humenní

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) v tomto roce ve svém programu Ochrana biodiverzity finančně podpořil péči o biopás vytvořený na bývalém poli nedaleko Poličky. Majitelé pole se v roce 2022 rozhodli ho věnovat přírodě. Místní ochránci přírody ze spolků Čmeláci PLUS a 1. ZO ČSOP Polička pás pole o délce 770 m a šířce 14 m postupně přetvořili v ráj pro čmeláky. V tomto roce na něm pozorovali už 14. druh čmeláka! Stal se jím velmi vzácný a kriticky ohrožený čmelák humenní Bombus ruderatus.V roce 2022 byl spolek Čmeláci plus osloven majiteli pozemku v katastrálním území Polička s nabídkou využití plochy způsobem prospěšným přírodě. Jedná se o pás bývalého pole, cca 14 m široký a 770 m dlouhý. Pás navazuje na rozsáhlý areál sportovního letiště a travnatou jižní stráň s remízky, na které se zachovala druhově bohatá luční společenstva s velkým podílem bobovitých rostlin. Na této lokalitě se stále vyskytují méně hojné a vzácné druhy čmeláků. Jak v areálu letiště tak i na okolních, zemědělsky užívaných plochách však není zaručen dostatek potravních zdrojů po celou vegetační sezónu, což je způsobeno i tím, že jsou obhospodařovány konvenčními způsoby. To je důvod, proč většina druhů čmeláků z naší přírody ustupuje.

Spolek se rozhodl koncipovat prostor jako podpůrnou plochu s nektarodárnými rostlinami, která bude skladbou rostlin vyhovovat specializaci a potřebám cílových druhů čmeláků. Na podzim 2022 zde spolupracující ochránci přírody z 1. ZO ČSOP Polička vysadili 70ks starých odrůd ovocných stromů a 30ks neexpanzivních druhů keřů (dřín jarní, zimolez obecný, bez černý).

Na jaře 2023 zde ostrůvkovitě vyseli bobovité rostliny (jetel luční, štírovník růžkatý, vičenec ligrus, úročník bolhoj, vikev huňatá) a další regionálně původní květiny (chrpa čekánek, chrpa luční, zběhovec plazivý, chrastavec rolní, hrachor luční, vikev ptačí, vikev plotní, hadinec obecný...) a i další nektarodárné rostliny (svazenka vratičolistá, slunečnice roční). Části plochy vytipované předchozího roku byly bez osetí ponechány pro vyklíčení nektarodárných plevelů – hluchavky nachové a konopice polní, které jsou pro cílové druhy čmeláků velmi důležité až nezastupitelné.

Zdroj | ČSOP Čmelák klamavý

Již první rok plocha fungovala velmi dobře a kromě běžnějších druhů čmeláků se zde objevily i vzácné druhy jako třeba čmelák pruhovaný Bombus subterraneus (v databázi AOPK ČR má 16 záznamů pozorování v ČR), čmelák klamavý Bombus confusus (6), či čmelák zdobený Bombus distinguendus (13). V tomto roce k nim přibylo pozorování dalšího vzácného čmeláka – čmeláka humenního Bombus ruderatus (13). Jedná se již o 14. druh čmeláka žijícího na lokalitě! Kromě čmeláků biopás samozřejmě obsadilo velké spektrum dalších živočichů s podobnými nároky na prostředí, které je jinak v naší zemědělské krajině bohužel ojedinělé.

Aby se zachovala vysoká biodiverzita podobných pozemků, je nutné je pravidelně udržovat. Proto ochranáři v tomto roce s podporou Národního programu Ochrana biodiverzity na pozemku provedli důležitou fázovou seč. Zároveň byl na jaře za účasti dobrovolníků proveden výchovný řez vysazených stromků. Kvetoucí lokalitu plnou života navštěvují i mladí ochránci přírody z ČSOP Polička. Vše dokumentují přiložené fotografie.

Přečtěte si také | Kriticky ohrožení čmeláci klamaví se objevili v Českých Budějovicích na dalších místech

Spolek Čmeláci PLUS z.s. spojuje rozsáhlou komunitu odborníků na čmeláky, věnuje se jejich ochraně – především formou zakládání či revitalizaci biotopů, popularizaci hmyzu a zvyšování informovanosti veřejnosti.

1. ZO ČSOP Polička je základní organizací Českého svazu ochránců přírody a v regionu realizuje řadu ochranářských aktivit – pečuje o chráněná území, vysazuje stromy do volné krajiny, buduje tůně, vysévá nektarodárné rostliny a učí praktické ochraně přírody děti ve dvou oddílech Mladých ochránců přírody.

