Jde to. Příklad ochrany přírody, která se opravdu povedla

pavel peregrin 14.8.2023 07:16

Ano, na takovýchto místech to dává smysl. Co se týká Zbudovských blat, tak ty hrají významnou roli již v románu Karla Klostermanna Mlhy na blatech, což je kniha, kterou si zřejmě z mladé generace přečte již málokdo. Ta rozloha tehdejších blat byla veliká a v podstatě byly využívány tehdejšími sedláky naprosto extenzivně, na pasení dobytka, husí apod. A je zajímavé, že již i v tomto románu Klostermann popisuje snahy velké části sedláků přeměnit blata na ornou půdu.

Z dnešního úhlu pohledu se to jeví jako protiekologické, jenže je si nutno uvědomit tehdejší poměry v zemědělství a pak je to naprosto logické.

Dnešní návrat přirozených poměrů do míst typu josefovské louky, zbudovská blata etc. je možný a určitě prospěšný díky intenzivnímu zemědělství, které zajišťuje dostatek potravin a to nejen v naší zemi.



