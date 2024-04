Kolik je potřeba pasteveckých psů na jednu ohradu?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ČSOP Libosváry Nebude mu tu smutno, když je tu jediný pes? Nebude, má kolem sebe "svou" rodinu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jeden.V některých kruzích se sice stále dokola omílá mantra, že pasteveckých psů musí být v ohradě o jednoho víc, než je počet vlků za ohradou, protože jinak nemají šanci…

Problém tohoto přístupu začíná už tím, že vlky nelze přesně spočítat. Neumíme to. Žijí skrytě ve velkém teritoriu a počet členů smečky, vzhledem k vysoké přirozené mortalitě, značně kolísá v čase i během jednoho roku.

A taky je to pekelně drahý přístup. Zbytečně.

Na většině území ČR panuje dokonce taková situace, že v ohradě zatím nemusí být pes žádný. Pokud se tedy jedná o skutečně funkční ohradu, tzn. udržovaný a zapnutý ohradník, kde spodní vodič není na žádném místě v obvodu plotu výše než 20 cm nad terénem a ohrada není nižší než 90 cm.

Důležité je slůvko „zatím“. Vlci se, stejně jako jejich domácí bratranci, velmi rychle a velmi rádi učí. Zejména věci, které nás štvou.

Na lajdácky postavených, povalených, neudržovaných nebo nezapnutých ohradách se vlci mohou časem naučit, jak ploty překonávat. Nemusí, ale mohou! A pokud se to naučí… Problém, doslova prů-švih, je na světě.

Postupným zvyšováním ohrad po každém úspěšném vlčím útoku (třeba přidáním jednoho lanka), se pak šelmy trénují ve skoku do výšky. A správně motivovaný vlk je fyzicky schopen skočit do výšky 3 metry. No, o vlcích v letu někdy příště. To je kapitola sama pro sebe.

Žádný plot tedy není absolutně nepřekonatelnou překážkou, zejména pokud se v oblasti s výskytem vlků najde pár ohrad výše zmíněných parametrů…

Nežijeme v ideálním světě. Proto máme v ohradách s ovcemi a kozami i pastevecké psy. Pořídili jsme je hned, jak se vlci u nás v kraji objevili. Rozhodně jsme nehodlali čekat, až šedí noční lupiči navštíví naše stáda.

Na většině území civilizované Evropy skutečně stačí jeden funkční pastevecký pes v ohradě. Důvod je prostý. Extrémní stavy spárkaté zvěře. Pár čísel z ČR pro ilustraci:

V roce 1950 uloveno jelenů 3 300 ks, v roce 2018 283 00 ks.

V roce 1950 uloveno divočáků 200 ks(!), v roce 2018 137 800 ks(!), roce 2015 dokonce 185 496 ks(!).

V roce 1950 uloveno srnčí 43 100 ks, v roce 2018 102 200 ks.

V roce 1950 uloveno daňků 700 ks, v roce 2018 23 800 ks.

Čísla nepocházejí z křišťálové koule, ale z oficiálních dat ČSÚ.

Uloví se ročně takové počty a stavy zvěře přesto stále rostou… Vlci mají bohatě prostřený stůl. Téměř jistě nebudou riskovat střet s pasteveckým psem. S dobrým pasteveckým psem.

V oblastech, kde je zvěře poskrovnu, jako například Španělsko, Turecko, střední Asie, Kanada atd., je situace samozřejmě úplně jiná. Vlci mají vysokou motivaci překonávat v podstatě jakékoli zabezpečení. Hlad je nejlepší kuchař, respektive trenér a učitel. V takovém případě by jeden pes byl zoufale málo.

Jsme v Čechách. V zemi strdím a zvěří oplývající. Jeden pes je dostačující v naprosté většině případů.

Samozřejmě záleží na mnoha faktorech. Velikosti ohrazené plochy, její členitosti a (ne)přehlednosti, kvalitě oplocení, zda se hlídaná zvířata zdržují v jednom stádě nebo se trousí po celé ploše.

I na kvalitách, pozornosti, temperamentu a způsobu práce samotného psa. Jeho hlavním úkolem je vlky odradit a zabránit vlčímu zkoumání a prověřování slabých míst v oplocení.

Psu hraje do karet fakt, že brání jasně vymezené území. Je to podobné, jako když malý odhodlaný pinčlík nepustí do dvora velkého psa. Je logické, že líný nepozorný pes v 30 hektarové zarostlé ohradě nebude žádná výhra.

Když stavíme ohrady, tak vždy zohledňujeme i to, zda pes má reálnou šanci mít pastvinu 100 % pod kontrolou za ztížených povětrnostních podmínek. Pokud jsou terén a okolí nepřehledné a jsme v teritoriu vlků „ovcojedů“, oplotíme třeba jen půl hektaru. Raději ohradu několikrát přestěhujeme.

Důležité je, aby pes měl šanci pastvinu uhlídat. V přehledném terénu a okolí, v teritoriu vlků „čumilů“ oplotíme s klidným svědomím přes osm hektarů. Víme, že dobrý pes to v pohodě zvládne.

Takže vlky máme vyřízené? Ale kdepak! Neusínáme na vavřínech. Jsme stále ve střehu. Stále se učíme. Pozorujeme. Zvažujeme varianty. K vlčím schopnostem, fyzickým i mentálním, máme hluboký respekt. Vlk není nadarmo druhým nejúspěšnějším velkým predátorem na Zemi.

reklama