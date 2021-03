Místo nejchytřejšího tvora vedle člověka má překvapivého uchazeče

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | pics_pd / Pixnio

Člověk si pečlivě střeží své výsadní místo na špici potravinového řetězce. V posledních letech jsme ale mohli být svědkem hned několika kontroverzních debat, v kterých botanici, ornitologové a další vědci začali mluvit o vědomí, učení či řeči ve spojitosti se zvířaty nebo rostlinami. Příkladem mohou být studie vedené vědkyní Monikou Gagliano, které předpokládají existenci asociativního učení (viz Pavlovy psi) u rostlin. Jsou tyto vášnivé diskuze oprávněné, nebo dochází ke zmatení jazyků a pojmů, nebo snad člověk bojuje o svou nadvládu nad vším živým?

Abychom neupadli do přílišného filosofování, pokusíme se výše zmíněnou kontroverzi ukázat na příkladu výzkumu vran a havranů. Vrány jsou již od starodávných dob mytologickým symbolem špatných zpráv či temnoty. Keltská bohyně Morrigha se zjevovala jako vrána a byla nositelem zpráv o smrti v bitvě. Avšak v našem kontextu vrány budou použity jako nositelé světla. Pomocí nejnovějších vědeckých výzkumů vran se pokusíme ukázat, zda člověk je co do svých kognitivních funkcí tak moc odlišný od zbytku živé říše, jak se již tak ze zvyku předpokládá.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Elsa Loissel / Elsa Loissel / UC Santa Barbara Vrány umí pracovat s jednoduchými nástroji a kombinovat je.

Používání nástrojů

Schopnost vytvořit a používat funkční nástroje byla považována za výlučně lidskou. Jedná se o jeden z významných vývojových předělů, na základě kterého byl rozeznán náš předchůdce Homo habilis (ačkoliv oprávněnost této kategorizace je nadále předmětem debat).

Avšak v experimentu z roku 1925 dokázal v zajetí držený šimpanz Sultán sestavit dvě bambusové hůlky a využít je jako funkční nástroj pro přitažení banánu. Toto pozorování bylo několikrát replikováno u dalších primátů držených v zajetí, ale nástroje nikdy nebyly komplexnější než složené ze dvou předmětů.

Nedávný výzkum s kaledonskými vránami však ukázal, že tito ptáci dokážou vytvořit mnohem komplexnější nástroje než šimpanzi v zajetí. Vrána jménem Mango dokázala kombinovat až čtyři předměty pro získání potravy, která byla schovaná v krabici.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | University of Oxford Dostat potravu ven? Bez nástrojů to nepůjde.

Autoři studie přiznávají, že experiment neodhalil, jaké mentální procesy vedly vrány k vytvoření nástroje. Zda se jednalo o kreativní mentální proces zaměřený na řešení problému, nebo zda vrány objevily řešení náhodou a pak opětovaným učením proces zopakovaly. Tyto hypotézy zůstávají předmětem dalších studií. Nicméně je jisté, že funkční využívání nástrojů není něčím, co by nás zas tak moc odlišovalo od zbytku fauny.

Teorie mysli

Havrani jsou jedním z druhů, kteří kradou potravu ostatním. V jednom experimentu havrani dostali jídlo, které za přítomnosti dalších členů druhu schovali. Později, když nebyli pozorováni, jídlo ale znovu vyhrabali a schovali na jiném místě, aby nebylo případně ukradeno pozorujícími jedinci.

Autoři této studie ¨pracují s hypotézou, že vrány mohou mít určitou teorii mysli mentálních stavů druhého a podle toho upravovat své chování.

Pokud vrány jsou schopny předpokládat určité přesvědčení o světě u dalších jedinců, pak jde o celkem pokročilé mentální funkce, neboť lidské děti tuto schopnost rozvíjejí teprve mezi 4. a 5. rokem.

Nabízejí se nicméně i alternativní vysvětlení experimentu, které by v budoucnu měla být testována nejen co do úspěchů, ale i chyb, kterých se vrány ve svém chování dopouštějí.

Paměť a rozeznávání obličeje

Pozorování obličeje a zejména očí hraje v lidské psychologii a společenském životě ústřední roli. Nedávná studie s americkými vránami ukázala, že tento inteligentní pták dokáže rozpoznat obličejové rysy specifického člověka.

Vrány si pamatovaly nejen individuální rysy jedince, ale i typ zkušenosti v prvním setkání (nebezpečný agresivní jedinec versus neutrální člověk). Výzkum ukázal, že vrány ještě po dvou a půl letech kolektivně napadaly svého agresivního věznitele a vydávaly intenzivní vokální zvuk.

Podobně v další studii vědci potvrdili, že havrani si pamatují, jaký mají typ vztahu k ostatním jednotlivcům svého druhu. Havrani dokázali rozeznat, zda zvukový záznam pochází od známé či neznáme vrány, dokonce zda se jedná o člena rodiny nebo někoho mimo příbuzenskou skupinu.

Studie mimo jiné ukazuje, že rozeznávání mezi příbuznými a nepříbuznými členy je i pro havrany natolik důležitá, že tuto informaci udrží i po několik let.

Společenský život

Výše zmíněné studie nám dávají nahlédnout do bohatého společenského systému vran a havranů. Do dnešního dne studie ukázaly, že vrány realizují komplexní usmiřující chování během/po konfliktu a podporují více jedince, se kterými mají blízké vztahy. Navíc přítomnost blízkého jedince z rodu se ukázala mít podnětnou hodnotu v tom, že vrány jsou více odvážné v prozkoumávání nových objektů a osvojování si nových schopností. Společenský život vran se tak zdá být důležitým faktorem pro učení a rozvoj schopností podobně jako u lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vishnevskiy Vasily / Shutterstock Když jsou vedle blízkého jedince, jsou odvážnější. Podobně jako lidé.

Přestože vrány a havrani aspirují na pozici nejchytřejšího zvířete vedle člověka, stále nejsou schopné používat smartphony, vytvořit industriální konglomeráty nebo namalovat obrazy jako Monet. Pokud bychom však do posouzení nejchytřejšího tvora na planetě zahrnuli schopnost fungovat v rámci uzavřeného planetárního ekosystému, žebříček by se zřejmě změnil v neprospěch člověka.

