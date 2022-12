Na planetě Zemi přibývá jezer. A dobrá zpráva to úplně není

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos 49,8 % celkového počtu všech jezer na planetě Zemi (a 23,6 % jejich celkové rozlohy) nachází severně od 60° severní šířky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kolik je na planetě Zemi jezer? Přesná odpověď na tuhle zdánlivě banální otázku byla ještě donedávna neznámá. Spokojili jsme se s tím, že tvoří přibližně 1,8 % rozlohy pevninské souše, ale už jsme je dál nepočítali. Učinili to až výzkumníci Kodaňské univerzity, kteří si dali tu práci s porovnáváním satelitních snímků za posledních 40 let. Zjistili přitom, že jezer kolem nás přibývá.

Rychlá odpověď na otázku, kolik je na planetě Zemi jezer, zní: 3,4 milionu.

Ovšem popsat to, jak se mezinárodní tým, vedený odborníky z univerzit v Šen-čenu a Kodani, téhle cifry dobral, je už krapet složitější.

Vypomohli si totiž databází satelitních snímků zemského povrchu, datovaných – pro potřeby výzkumu – od roku 1984. A protože dělat si na papír čárku pokaždé, když na satelitním snímku uvidíte jezero, by bylo poněkud zdlouhavé, využili k tomu chytrý software.

Samoučící program automaticky vyhodnocoval, zda se dívá na hladinu jezera anebo třeba řeky. Což je – i při rozlišení s přesností na 30 metrů, ale na statickém snímku, nerespektujícím sezónní rozdíly a výkyvy – těžší, než by se na první pohled zdálo.

Naštěstí se rozdíly mezi lotickými (tekoucími) a lentickými (stojatými) vodními tělesy daly rozpoznat právě sledováním jejich postupného vývoje v čase a proměnou jejich charakteristik. S přesností na 98,7 %.

Malých je víc a jsou na severu

Pro přehlednost si pak badatelé ještě rozdělili jezera do tří kategorií: velké – s rozlohou nad 100 kilometrů čtverečních, střední (1-100 kilometrů čtverečních). A pak malá, která byla z podstaty výzkumu nejzajímavější.

Protože ty zatím – kvůli své drobné rozloze do 1 kilometru čtverečního – nejčastěji unikaly pozornosti. Ukázalo se, že jich máme 1,91 milionu, což je zhruba o 30 % víc, než jsme tušili, že jich asi bude.

S tím se pak pojil další drobný „objev“. Jezera totiž netvoří 1,8 % rozlohy zemské souše – jak píše například Wikipedie – ale spíš 2,2 %. Ale to je jen maličkost.

Zajímavostí je i to, že se 49,8 % celkového počtu všech jezer na planetě Zemi (a 23,6 % jejich celkové rozlohy) nachází severně od 60° severní šířky.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

A právě na tomto poznatku se výzkumníci počítající jezera celého světa zasekli.

Časová řada satelitních snímků za období 1984-2019, kterou používali ke kontrole toho, zda program počítá vody stojaté či tekoucí, totiž byla zdrojem chyb. A ne zrovna malých. Spíš tak chyby o rozloze Dánska.

Program počet jezer (a součet jejich rozlohy) průběžně zvětšoval. Za pětatřicet let pak poskočila „výměra“ jezer vzhůru o 46 278 kilometrů čtverečních. Tuto anomálii, možnou chybu, tedy znovu důsledně prověřili, a mohli jen potvrdit to, co jim prve říkal chytrý program počítače.

Jezer, hlavně těch malých, v posledních dekádách opravdu přibývá.

Hodí se zmínit, že ne všude – na západě USA, ve střední Asii, severní Číně a na jihu Austrálie se rozloha jezer spíše zmenšuje, v důsledku sucha a antropogenních zásahů. Ale „růst“ jezer je oproti úbytku 2,5x výraznější.

Více jezer, více starostí

Říkáte si – více jezer, více vody – to bude fajn. Kodaňští výzkumníci takové nadšení brzdí.

Upozorňují totiž na všemožné houby a bakterie, živící se odumřelými rostlinami, a na živočichy, žijící na dně jezer. To všechno uvolňuje do atmosféry obrovské množství metanu, oxidů dusíku, oxidu uhličitého a dalších plynů. Emisních plynů.

Jezera jsou přírodními továrnami na skleníkové plyny, a jejich produkce hravě dorovná pětinu všech globálně vyprodukovaných emisí, vzniklých spalováním fosilních paliv.

Prognózy přitom naznačují, že klimatické změny povedou k tomu, že jezera budou do budoucna těch skleníkových plynů vypouštět víc.

A zrovna ta rozlohou malá jezera, kterých v posledních dekádách přibývá nejvíc, patří navzdory své malé rozloze k těm, co produkují neproporčně mnoho skleníkových plynů.

Podle výpočtů kodaňské studie se pozitivně jevící zpráva o větším počtu nových malých jezer dá přeložit jako nárůst emisí srovnatelný s uhlíkovou bilancí Velké Británie v roce 2012. A to opravdu dobrá zpráva není.

reklama