Návrat herbicidu dicamba na americká pole je řešení, ze kterého se stal ještě větší problém

pavel peregrin 18.10.2023 06:59

To, že se v ostatních státech používají podstatně vyšší dávky pesticidů, je odborné veřejnosti známé dávno. Ale jádro problému je jinde. Jde o to, že neuváženým zakazováním určitých skupin herbicidů a insekticidů je zemědělcům odebrána možnost střídat účinné látky, tudíž vznik rezistentních populací je pak jen otázkou času. I u nás se již ve velké míře vyskytují rezistentní, a dokonce multirezistentní plevele, hlavně trávovité, kde v podstatě ochranu nelze řešit. Představa, že s plevelem lze v současné době úspěšně bojovat pouze agrotechnikou je, mírně řečeno, úsměvná. Propojení postřiků se zemědělskou produkcí bohužel pane Dohnale nezmizí, chápu, že by to byla značka ideál, ale to je zatím neuskutečnitelné. Jediné, co lze dělat, je propojit agrotechnické zásahy s těmi chemickými v rozumné míře, ale na to je třeba, jak jsem již napsal, nezbavovat se bezhlavě účinných skupin.

I u nás se pěstuje např. Conviso řepa cukrovka, kde se nyní používají pouze dva postřiky herbicidem, shodou okolností f. Bayer, a je to vynuceno zákazem účinných látek phenmedipham a desmedipham, v příštím roce má přibýt ještě herbicid Safari- na ú.l. si honem nevzpomínám- a tudíž klasická cukrovka pak nemá šanci obstát proti plevelům typu rdesen , laskavců a merlíků. Jenže ani to není cesta a problémy s rezistencí se již objevily v Německu.

Mohl bych toho napsat ještě hodně, ale to není účelem. Problematika není jednoduchá a řešení podle mě spočívá pouze v genetickém inženýrství, které ovšem mnozí zaslepení šmahem odmítají. Lidé se do zemědělství nevrátí, pracovních sil ubývá a tudíž ještě po delší dobu budeme muset přijmou ten fakt, že bez agrochemie se současné zemědělství bohužel prostě dělat nedá.

