Nepokoje v Tanzanii: Proč demonstrující Masaje rozhání vláda střelbou?

Arusha, Serengeti nebo třeba Ngorongoro. Názvy světově proslulých národních parků a rezervací dokládají, že Tanzanie pro ochranu přírody rozhodně nedělá málo. V posledních dekádách nicméně narůstá nespokojenost s tím, že tu je pravá africká příroda chráněna na úkor původních afrických etnik.

V současnosti tu státní organizace TANAPA spravuje 22+1 národních parků, velkoplošných chráněných území. Dohromady národní parky pokrývají plochu o rozloze srovnatelnou s celým Chorvatskem. Kromě toho ještě fungují velmi rozsáhlé safari-rezervace a lovecké game-reserve (28), a také 14 velkoplošných rezervací (pra)lesních. Když spočítáme rozlohu všech těchto chráněných území, zjistíme, že 30 % území státu funguje v nějakém přísném režimu ochrany.

