Orel mořský, kterého našli uvězněného na dně meliorační skruže, se vrátil zpět na oblohu

Slavomil Vinkler 21.3.2023 06:45

Ano je to nebezpečná past. Ale někdo je za ni zodpovědný. Majitel pozemku, pachtýř a obec. Nejde jen o zvěř, ale i o lidi. Co když tam spadne dítě. Nález hlásit obecnímu úřadu nebo PČR, jde o obecné ohrožení. Pokud by došlo k neštěstí po nahlášení, je to o to horší. Neplatí já nevěděl já myslel. A to by měli řešit i všichni co courají po polích - zemědělci, myslivci, ekologové, majitelé pozemků....Sem tam je to vidět i na googlu.

