Potřebuje Afrika bojovat proti změnám klimatu? Afričanů se na to radši neptejte

Břetislav Machaček 2.1.2023 10:03 Reaguje na Miroslav Vinkler

Já bych vám oponoval v tom, že chybou byl samotný kolonialismus, který skokově změnil vztahy mezi lidmi a vztah k životu v přírodě. Ze zcela udržitelné společnosti se tehdy stala skokově společnost drancování přírodních zdrojů ve prospěch kolonizátorů a to zanechalo pachuť o představě pokroku, který ale platí pouze pro vyvolené. Ti

ostatní byli námezdní silou toho "pokroku" a pomalu poznávají, že

ten "pokrok" byl pouze o drancování bez kompenzací. Čína na to

jde trochu jinak a to ideologicky, ale i ekonomicky. Kamarád tam

kdysi jako emigrant do Británie pracoval a popisoval těžbu surovin

za co nejnižší náklady s těžkou ruční prací a dělníky bydlícími v

"psích" boudách. Vůdci se topili ve zlatě a Mercedes bylo sprosté

auto pro jejich úředníky. Přišli Číňané a postavili cesty, domy

pro rodiny dělníků a dodali nejnovější techniku. Suroviny se

snaží co nejvíce zpracovat na místě, aby nevozili do Číny rudu

a jiné polotovary. Životní úroveň dělníků rapidně stoupla a ti ji

neustále srovnávají s dobou minulou. Je to něco podobného, když tu lidé chválili Baťu za levné bydlení, sociální zabezpečení a tak

neměli důvod stávkovat, protože jinde to bylo daleko horší. Ono to je o tom pověstném puštěném chlupu z kožichu, který sice nezahřeje, ale dá lidem pocit, že si jich majitel váží a podle toho se k němu chovají. To už pochopili i kmenoví vůdci, ale nepochopil to stále

Západ, kterému stačí uplácet vůdce, aby násilím udrželi co nejnižší náklady. Vypovídají tak smlouvy Západu a podepisují je s Čínou, neboť jim to přináší zisk bez nutnosti se starat o dělníky. O ty se

stará zaměstnavatel a rovněž tak o rozvoj školství, protože na ty

moderní stroje potřebuje vyškolit místní opraváře, řidiče atd. On

tam byl nyní na nostalgické dovolené a byl šokován tím pokrokem a

těmi vztahy k zaměstnavatelům. Prý se dnes ty doly obejdou bez

dozoru ochrankou a zástupci majitelů. Vybudovali tam mezi dělníky

něco jako stavovskou čest pracovat v takové firmě a jsou ochotni

za ni doslova položit život. Jinak kamarád není žádný komunistický agent, protože kvůli svým názorům kdysi opustil republiku, ale nyní tvrdí, že tam Čína provozuje kapitalismus baťova stylu a proto taky slaví ty úspěchy. Podniky jsou oázou sociální spravedlnosti v moři

okolní chudoby a o zaměstnání v takových firmách je obrovský zájem.

Myslím si, že z tohoto by si měli vzít příklad i někteří podnikatelé

i tady, protože spokojený dělník je pro podnik daleko cennější, než

ten, který se neustále třese o zaměstnání a po propuštění spoléhá

na pomoc státu. Baťovci měli na stáří kde bydlet, měli podnikové

příspěvky k penzím, podnikové koloniály pro zaměstnance i důchodce

a taky možnost kulturního a jiného vyžití. Nakonec tak ty peníze sice utratili zase u Baťi, ale žilo se jim daleko lépe, než lidem

mimo jeho impérium.

