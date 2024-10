Průzkum: Podle 80 % obyvatel NP Šumava má ochrana přírody pozitivní přínos pro region

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Místní obyvatelé vnímají Národní park Šumava jako součást svého života, oceňují práci správy národního parku, podnikatelů a místních starostů a starostek. Domnívají se, že zřízení národního parku je smysluplné. Téměř 80 % obyvatel si myslí, že ochrana přírody v NP má pozitivní přínosy pro region a zároveň tři čtvrtiny řekly, že turismus je zde podstatný. Celkem 8 z 10 obyvatel se považuje za milovníka zdejší přírody. To vše vyplynulo z výzkumu s obyvateli z obcí v Národním parku Šumava od agentury PPM Factum Agentura PPM Factum zpracovala výzkum na základě reprezentativního vzorku 520 obyvatel z vybraných 22 obcí, které leží v NP Šumava. Cílem bylo popsat vnímání národního parku ze strany místních obyvatel, identifikovat úroveň znalostí obyvatel o činnostech a poslání Správy NP a identifikovat hlavní témata v oblasti ochrany krajiny, která u místních obyvatel rezonují. Z výzkumu vyplynulo, že spokojenost s národním parkem je opravdu vysoká, obyvatelé se o dění v národním parku zajímají a mají o něm i dostatek informací. Navíc, čím více informací obyvatelé mají, tím pozitivněji hodnotí dopady národního parku.

„Jsem opravdu rád, že podle průzkumu je naprostá většina šumavských obyvatel s národním parkem spokojená. Výzkum ukázal, že s národním parkem je na Šumavě spokojených třikrát více místních než nespokojených. Zároveň se tři čtvrtiny dotázaných považují za ochránce přírody,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Těší ho podle jeho slov také silná podpora parku i jeho správy u mladých lidí a jejich dobrá informovanost. „Potvrzuje se, že Češi považují svoji přírodu za důležité bohatství a že to učí i své děti,“ uvedl Hladík.

„Dobrou zprávou pro mě také bylo, že místní vnímají velmi pozitivně dopad ochrany přírody na jejich region (77 % dotázaných), ale zároveň z 66 % vnímají pozitivně i dopad turismu. Je tedy vidět, že ochrana přírody a turismus se nevylučují, naopak mohou jít ruku v ruce,“ dadal ministr Hladík.

Z názorů dotazovaných lidí vyplývá, že zřízení národního parku dává smysl většině obyvatel, a zvláště mladí lidé se o dění v NP zajímají, jsou dobře informovaní a se životem i správou národního parku jsou spokojení. Místní vnímají pozitivně přírodu, vzhled obcí a kvalitu služeb pro turisty. Negativně pak dostupnost práce, ceny a dostupnost základních služeb.

„Zvláštní důraz jsme kladli na neutrální formulace otázek, připravené tak, aby spolehlivě podchytily oceňující i kritické hlasy. Většina obyvatel považuje místní vedení za nejprospěšnější složku pro region. Místní samosprávu vnímá pozitivně 78 % obyvatel, zdejší podnikatelé jsou považováni za prospěšné regionu 68 % lidí, Správa NP je pozitivně vnímána 62 % obyvatel. Pro rezidenty je nejdůležitější ochrana přírody ale i turismus a ekonomický přínos národního parku vnímá pozitivně 67 % obyvatel,“ říká Vojtěch Hündl, ředitel výzkumu PPM Factum.

Přírodní bohatství národních parků a chráněných krajinných oblastí je především výsledkem dlouhodobého hospodářského využívání s respektem k ekologickým podmínkám. Chráněná území však neznamenají jen lepší ochranu biodiverzity, ale také přínos pro regionální rozvoj. Na dobré spolupráci mezi správou parku a jednotlivými obcemi a jejich starosty jsou založené i dobré vztahy s místními obyvateli a veřejností vůbec.

Národní park Šumava je podle ředitele národního parku Šumava Pavla Hubeného důkazem, že se po třech desetiletích a mnohých názorových půtkách ukazuje jako nejatraktivnější a informačně nejobjevnější model postupného uvolňování přírodních procesů – zdivočení. „Návštěvnost roste, lidé si mnohem více užívají přírodu bez pařezů, traktorů a odvozních souprav,“ uvedl.

„Pro mě osobně je velmi motivující informace, že Správu národního parku vnímá pozitivně 62 % místních obyvatel, především pak mladí, kteří jsou dobře informovaní o dění v NP Šumava. Je vidět, že mladí oceňují působení ochrany přírody v národního parku nejen na zdejší společenstva, ale i na své životy," dodal Hubený.

Osobní vztah lidí v regionu k NP a okolní přírodě je velmi pozitivní. Kladnější vztah k NP a přírodě tu mají lidé, kteří do ní chodí pravidelně a zajímají se o dění v NP.

Agentura se ve výzkumu ptala také na to, zda do NP Šumava patří volně žijící vlci. Celkem 61 % dotázaných si myslí, že vlk do národního parku patří, zároveň by ale jejich počet nezvyšovali. Vlky v národním parku nechtějí častěji ženy, nejstarší generace a obyvatelé se základním vzděláním. Častěji jsou to také ti, kteří se o dění v NP příliš nezajímají a mají negativnější postoj k němu.

reklama