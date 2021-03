Břetislav Machaček 11.3.2021 15:08

Konec klasických pastvin, vznik koncentráků pro dobytek a volná krajina

patřící pár stovkám vlků. Opravdu velmi ekonomické a ekologické myšlení.

Pak ještě přijde Malík s vybíjením spárkaté pro ochranu lesa a vlk se

bude živit čím a nebo nakonec kým? Ploty pohraničím nekončí, pase se

po celé republice a to už jsou tisíce kilometrů dotovaných plotů a jak

to bude s jejich obnovou? Zase dotace kvůli několika stovkám vlků?

To už můžeme vypustit rovnou tygry a zavřít se s dobytkem do klecí my.

Proboha zatrhněme to nehorázné plýtvání prací, financemi a taky důvěrou

občanů ve skutečnou ochranu přírody. Vlk je nejnákladnějším zvířetem

naší přírody a to pouze proto, že zparchantěl totální ochranou. Všude,

kde žil donedávna se bojí lidí, psů, plotů a všeho lidského. Tu ale

ne a po Raspenavě a i Jablunkovsku chodí po vesnicích a kouká za

ploty, co je tam k snědku. Přitom má les prý plný přemnožené zvěře,

kterou nechtějí myslivci lovit. AOPK se tímto totálně v mých očích zprofanovalo jako odnož DUHY a jiných pomatenců. Pokud na to nezareagují lidé u voleb, tak jim to nakonec i přeji. Protože každý je strůjcem svého

štěstí, když je schopen investovat do pár vlků miliardy a na nemocné

děti vyhlašovat sbírky víček z PET láhví. HNUS !!!

