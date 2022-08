Těžba ropy v konžském pralese může do atmosféry uvolnit tolik uhlíku, jako celý svět za tři roky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vláda Konžské demokratická republiky připravuje aukci, během níž hodlá zahraničním investorům nabídnout licence k těžbě ropy v povodí řeky Kongo. Pokud by tu těžba skutečně byla zahájena, došlo by nejen k ohrožení milionů hektarů pralesa, ale také k masivnímu uvolnění uhlíku, nastřádaného v rašeliništích.

Badatelé z univerzity v Leedsu se na přímá rizika těžby ropy spojená s dopadem na nadzemní vegetaci pralesů soustředili jen z části. Neskrývají, že dopady těžebních aktivit na území druhého nejrozsáhlejšího deštného pralesa na světě by byly katastrofální. Například kvůli zpřístupnění lesních porostů, jejich fragmentaci, kácení, odvodnění, hrozbě úniku chemických látek. Ale podle nich tu je ještě jeden problém, který se zdá být větší.

Konkrétně jim jde o to, že z 16 zamýšlených ploch, k nimž mají být v aukci nabídnuty těžební licence, se nejméně 3 překrývají s územím tzv. rašelinných lesů. Tedy tropickými porosty na silně podmáčených půdách, bažinách, v nichž se nachází velké množství vázané organické hmoty. Tým, vedený Bartem Creezem, pak upozorňuje na to, že v půdě pod těmito plochami je vázáno násobně více uhlíku, než ve vegetaci rostoucí na ní.

Nepřesné a přesnější odhady

Rašelinné lesy pod sebou ukládají tolik uhlíku díky tomu, že výrazné zamokření a pravidelné záplavy zpomalují rozklad organické hmoty. Odumřelé rostliny se tu v podmáčených vrstvách hromadí a postupně tvoří rašelinu. Tyto procesy v místě probíhají už tisíce let. A tak je onen rezervoár nastřádaného uhlíku ohromný. Jak přesně má být velký se přitom donedávna vůbec nevědělo.

První průzkumy – s pomocí satelitů – tu proběhly teprve v roce 2017. S odhadem, že rašelinné lesy tu pokrývají plochu přibližně 14,6 milionů hektarů. Badatelé z univerzity v Leedsu nyní údaj, tříletou mravenčí prací přímo v terénu, zpřesnili na 16,7 milionů hektarů. A doplnili jej o podrobnou mapu hloubky rašeliny, včetně odhadů zatím znepřístupněného uhlíku.

Práce Creezova týmu je unikátní tím, že intenzivně spolupracovali se členy místních komunit. Ti jim v terénu ukázali lokality s rašelinným podkladem, které dosud nezachycovaly žádné mapy nebo satelitní snímky. Tyto lokality byly netypické – nacházely se často ve vzdálenosti až 20 kilometrů od břehů, v místech, kudy možná dříve řeky proudily a kam dosahovaly povodně, ale kde by dnes rašelinu nejspíš nikdo nehledal.

Navíc ne v tak mocných vrstvách. Zatímco se za konžská lokální maxima považovaly hloubky okolo 6 metrů, na těchto plochách byly takové vrstvy běžné. Jedním ze závěrů podrobné práce v terénu tedy je, že depozity rašeliny a rašelinné lesy jsou mnohem rozsáhlejší.

Dalším zjištěním je, že právě tyto rašelinné lesy patří k ekosystémům s vůbec největším obsahem uhlíku. V celoplanetárním měřítku.

Chyba epických rozměrů

Jeden hektar konžského rašelinného lesa v sobě nese okolo 1712 tun uhlíku. Zahájení těžby ropy na třech kritických plochách rašelinných lesů (které by vedlo k vykácení porostů, drenáži podloží, zavedení potrubí, vsazení vrtů) by tak uvolnilo do atmosféry okolo 6 miliard tun CO2. Tolik skleníkových plynů, co Velká Británie vyprodukuje za 14 let. A může to být ještě horší.

Ekosystém rašelinných lesů je totiž velmi delikátní, křehký. Citlivý na možná vnější narušení a odchylky v režimu zavodnění. Těžba na zmíněných 3 plochách by mohla vystavit nemalému riziku i zbývající část rašelinných lesů v povodí řeky Kongo. To by pak mohlo vést k tomu, že by se do atmosféry uvolnilo něco kolem 26-32 miliard tun CO2. Ekvivalent toho, co spalováním fosilních paliv vypustí celý svět za 3 roky.

Přečtěte si také | Fotoreportáž z Pravčického dolu po požáru

„Konžská demokratická republika riskuje chybu epických rozměrů,“ říká Creeze. „Víme, že rašeliniště díky vázání uhlíku pomáhají ochlazovat klima již tisíce let. Narušit tuto přírodní obranu proti změně klimatu jen proto, abychom našli více paliva, kterého má svět již nyní více, než může bezpečně spálit, si život na Zemi nemůže dovolit.“

reklama