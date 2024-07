The New York Times: Proč někteří lidé přitahují komáry víc než jiní?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Máte pocit, že jste doslova magnet na komáry? Přitahujete je víc než vaši přátelé a příbuzní? A ptáte se, čím to je, a jak byste tomu mohli zabránit? Na tyto otázky se pokusil najít odpovědi zpravodajský server The New York Times.Komáry přitahují všichni lidé, říká Christopher Potter, který je docentem neurovědy na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse. Pokud se však přistihnete, že je od sebe odháníte častěji než vaše okolí, je možné, že patříte k těm nešťastníkům, kteří jsou pro komáry jednoduše lákavější.

Podle Pottera neexistuje jediný, jednoznačný důvod, proč jsou někteří lidé poštípaní více než jiní - částečně proto, že je to pro vědce dost náročný problém na studium. Odborníci však identifikovali dvě hlavní kategorie faktorů, které nás činí pro komáry atraktivnějšími: biologické aspekty, které nemůžeme změnit, a chování, které změnit můžeme.

Mezi první skupinu faktorů patří zejména to, jak voníte. Desítky různých molekul rozmístěných po celém vašem těle společně vytvářejí váš jedinečný pach.

"Je to jako s jahodami - v jahodách není jeden pach, který by jim dodával tuto vůni," řekl Potter. "Je to kombinace tuctu pachů, které se spojují dohromady." A je pravděpodobné, že právě tato charakteristická směs chemických sloučenin komáry přitahuje, dodal.

Je také možné, že někteří lidé vydávají více pachů, které se komárům líbí, uvedla Lindy McBrideová, docentka ekologie, evoluční biologie a neurovědy na Princetonské univerzitě.

To neznamená, že někdo, kdo výrazněji voní ostatním lidem, bude vždy cílem komárů - komáři jsou citliví na různé druhy pachů, dokonce i na ty, které člověk nedokáže rozpoznat, řekla McBrideová. Komáři podle ní například milují pach předloktí. "Přitom nikdy nikoho nenapadne, že by jeho paže mohly být cítit," řekla.

Komáry přitahuje kožní maz; voskovitá, mastná látka na kůži, která ji chrání před vysycháním. Obsahuje molekuly, které přispívají k vašemu tělesnému pachu.

Záležet může i na krevní skupině, říká lékař pohotovostní medicíny na Clevelandské klinice Christopher Bazzoli. Podle něj se zdá, že komáři tíhnou k lidem s krevní skupinou 0, a to z důvodů, které vědci zatím nezjistili.

Roli hraje také individuální způsob dýchání, který Bazzoli nazývá "dechový podpis". Komáři vyhledávají oxid uhličitý, což je částečně důvod, proč nás dokážou tak dobře najít. Čím více vydechujeme, tím více oxidu uhličitého vysíláme do ovzduší - a nevědomky tím k sobě lákáme bodavé trapiče.

Takže pokud jste si například venku zacvičili, dýcháte intenzivněji a vydechujete více oxidu uhličitého, což by mohlo komáry přilákat, řekl Potter. Také pot vysílá komárům zřetelný signál, dodala McBrideová - zejména pak pot, který zůstane na těle několik hodin a smísí se s bakteriemi na kůži.

Když si na pláži dáte několik piv nebo margarit, začne se do potu vylučovat i alkohol, což může také přilákat komáry. A alkohol navíc může změnit chemické složení vašeho tělesného pachu, což také poslouží jako lákadlo pro bzučící hmyz.

Jak se dají zahnat? Existuje několik osvědčených strategií. Podle Bazzoliho některé voňavé výrobky osobní hygieny, jako jsou parfémy, voňavá mýdla, pleťové vody či opalovací krémy, mohou komáry přitahovat. Takže pokud budete trávit čas venku, když jsou komáři poblíž, snažte se používat výrobky bez parfemace a zvažte, jestli úplně nevynechat voňavku.

Některé barvy oblečení, jako je černá a tmavě modrá, mohou na komáry působit jako magnet. Výzkumy také naznačují, že komáry přitahují jasně oranžové a červené barvy. Držte se světlejších barev, radí Bazzoli; a pokud chcete být obzvlášť opatrní, noste dlouhé rukávy a kalhoty.

Řada repelentů může pomoci udržet komáry na uzdě, částečně i díky tomu, že účinně maskují pach vaší kůže, říká Potter. Existují také speciální elektronické odpuzovače a lapače hmyzu.

Anebo můžete vyzkoušet jednoduchý trik, který doporučuje McBrideová. Komáři se rádi zdržují u země a bodají do nohou. Vezměte stolní větrák a dejte si ho pod stůl. Komáři se sice mohou zdát nezničitelní a nekonečně otravní, ale ve větru mají problémy, protože nejsou moc dobří letci, dodala McBrideová.

