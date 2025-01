Třeboňsko je krajinou významnou i ve světovém kontextu. Pro přítomnost ptáků je klíčová kvalita vody

Charalambous, Constantinos, Petr Musil, Mathilde Legoguelin, Zuzana Musilová, and David Hořák. 2024. “ Temporal Variation in Habitat Quality Shapes the Distribution–Abundance Relationship in Waterbirds at Landscape Scale.” Ecosphere 15(12): e70088. https://doi.org/10.1002/ecs2.70088

Podpořeno projekty TAČR Biologická rozmanitost zarůstajících okrajů rybníků v CHKO Třeboňsko: zhodnocení stavu a návrhy řešení (SS06010142) a Optimalizace managementu rybničních lokalit směřující k zachování biodiversity v podmínkách klimatických změn (SS01010280).