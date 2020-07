Ústřice by nebyla? Záchranná stanice v Makově se stará o vzácného hosta

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Michael Eickelmann / Flickr Ústřičník velký. Většinou žije na mořském pobřeží. Jeden ale zabloudil až do Makova.

Neobvyklého pacienta až z Polska hostí záchranná stanice v Makově . Na začátku týdne totiž přijali mladého ústřičníka velkého, ptáka mořských pobřeží živícího se mořskými měkkýši, červy a dalšími drobnými živočichy. Naštěstí si s sebou nesl „občanku“ a tak se ví, kde se v Čechách vzal. Informuje o tom ČSOP. Informuje o tom ČSOP.

„Ústřičníka jsme odchytávali v Radomyšli na Strakonicku, několik dnů se pohyboval bez letu po městě a byl značně vyhublý," říká vedoucí makovské záchranné stanice Libor Šejna.

Po zveřejnění informace o odchycení ústřičníka na Facebooku se ozval pán z Polska, že je to "jejich" ústřičník, kterého spolu s další ptáky odchovali v inkubátoru.

Polská organizace Fundacja Ptasie Horyzonty uvedla, že kvůli povodni na řece Viszle odebrali ze snůšek 30 vajíček a v inkubátoru je odchovali. Mláďata naučili sbírat červy a různé breberky a postupně je okroužkovali a vypouštěli. Makovský ústřičník má viditelný červený nožní kroužek s označením L2 a tak o jeho původu není pochyb.

Toho makovského pustili 11. července u obce Kaliszany - Kolonia. Proto se prý také tolik nebojí lidí. Ústřičníci jsou tažní, a proto se výjimečně objeví také ve vnitrozemí, tedy i v ČR, stejně jako tento konkrétní jedinec.

Polské ornitology samozřejmě osud jejich „L-dvojky“ zajímá a do Makova poslali další instrukce. „Na základě jejich instrukcí ho máme vypustit v místě s větším množstvím ústřičníků, což u nás bude asi problém... Nebo snad víte někdo o takovém místě?“ ptá se trochu pobaveně Libor Šejna. Na ústřičníky u nás totiž opravdu běžně nenarazíte. A pokud už nějakého potkáte, bez otálení to nahlaste do Makova. Tam už vědí, jak se o něj postarat.

Před povodní zachránění ústřičníci:

