V Jeseníkách letos zahnízdilo 22 párů sokolů. Vyvedli 32 mláďat

Foto | Petr Šaj / AOPK ČR Samice při krmení dvoudenního mláděte (snímek z fotopasti).

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Foto | Petr Šaj / AOPK ČR Sokolí mláďata v prachovém peří při kroužkování.

Sokoli letos zahnízdili v Jeseníkách počtyřiadvacáté, poprvé tu v novodobé historii vyvedli mladé v roce 2001. Co do počtu mláďat je letošní hnízdění s 32 vyvedenými mláďaty od té doby třetí nejúspěšnější. U dvou párů hnízdění prokázáno nebylo, ale páry si držely své teritorium po celou hnízdní dobu.„Poslední roky ukazují, že jesenická sokolí populace je poměrně stabilní. K výkyvům v hnízdní úspěšnosti dochází především kvůli počasí a predaci. Důležité je, že se výrazně nemění počet hnízdících párů. Letos sice během sezóny přišly o život čtyři dospělé samice, věříme ale, že tak silná populace se s tímto zásahem do příštího roku vyrovná,“ uvedl Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR. Nad jesenickými hřebeny podle jeho slov létá dostatek „volných" ptáků, kteří jsou předpokladem pro vytváření nových hnízdních párů

Při monitoringu sokolích hnízd pomáhají ochranářům fotopasti s okamžitým přenosem.

„Díky nim jsme letos poprvé zdokumentovali ulovení sokola výrem velkým, jeho kořistí se stala samice sedící na vejcích. Ve dvou dalších případech šlo o predaci kunou, která je v Jeseníkách nejčastějším predátorem. A jedna samice pravděpodobně uhynula po souboji s jinou sokolicí,“ popisuje ornitolog Tomáš Pospíšil, spolupracovník AOPK ČR.

Sokoli jsou v době hnízdění velmi citliví na rušení. „Na dvou místech, kde se obvykle pohybuje více lidí, jsme letos instalovali informační tabule. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří pokyny respektovali a přispěli tak k úspěšnému vyvedení mláďat,“ dodává Petr Šaj.

Foto | Petr Šaj / AOPK ČR Sokolí samice.

Sokol stěhovavý je velký zhruba jako vrána a dožívá se až dvaceti let. Živí se převážně ptáky do velikosti holuba, které loví za letu. Při útoku přitáhne křídla k tělu a střemhlavým letem v podstatě padá na kořist.

Sokol si hnízdo nestaví. Nejčastěji obsadí skalní výklenek či staré krkavčí hnízdo na skále. Pokud jsou sokoli během hnízdění rušeni, mnohdy hnízdo opustí. Mláďata zůstávají na hnízdě zhruba 7 týdnů. Sokoli, kteří se u nás vyskytují v zimě, často přilétají až ze Skandinávie. Ti, kteří u nás hnízdí, se část zimy potulují v jižní Evropě.

Přečtěte si také | Sokoli na Broumovsku vyvedli rekordní počet mláďat. Z hnízd jich vylétlo čtrnáct

Ve druhé polovině minulého století počty sokolů drasticky poklesly, především kvůli nadměrnému používání pesticidů a dalších chemikálií v zemědělství. Postupně se do naší krajiny díky důsledné ochraně vracejí a v České republice hnízdí každoročně více než stovka párů.

reklama