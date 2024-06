V Novohradských horách přibyly samice pratura s telaty. Češi se na ně složili za den

Foto | Jan Kurz / Česká krajina

V Novohradských horách na Českokrumlovsku dnes v rezervaci velkých kopytníků přibyly dvě samice pratura s telaty. Zvířata uvízla v karanténě v Nizozemsku poté, co byl na poslední chvíli zastavený jejich převoz do Dánska.V Česku se ve sbírce na jejich nákup a převoz podařilo vybrat potřebných 271 000 korun během jednoho dne, sdělil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která sbírku organizovala.

Peníze poslalo 234 dárců ze středy na čtvrtek, jejich rychlá pomoc podle Dostála ušetřila zvířata stresu a strádání. "Když jsme sbírku vyhlašovali, nevěřil jsem, že se nám finance podaří vybrat prakticky okamžitě," uvedl.

Převoz praturů do Dánska organizovala nizozemská nadace. O tom, že uvízli v karanténě, kde byli za mřížemi a v umělém osvětlení, se čeští ochránci dověděli, když se ptali na možný dovoz z nizozemského chovného centra někdy v příštích měsících.

Protože praturům karanténa končila dnes, museli zorganizovat jejich převoz a získat peníze na jejich nákup ve třech dnech. Jinak by vývozní povolení ztratila platnost a zvířata by v případě převozu do ČR musela absolvovat nový odchyt a další třicetidenní pobyt v karanténě, který pro divoké kopytníky představuje stresovou zátěž, uvedl Dostál.

Bez komplikací nebyla ani přeprava praturů. Transport se podle ochránců zdržel kvůli uzavírkám v Německu. Návěs pak nedokázal překonat posledních 300 metrů a pratury bylo potřeba dostat na menší návěs.

Na pastviny Novohradských hor se nakonec dostalo víc zvířat, než ochránci původně plánovali. "Jedna samice porodila mládě v karanténě, druhá krátce před odchytem, takže byly do České republiky převezeny i se dvěma telaty," uvedl Dostál. V rezervaci už jsou od přelomu minulého roku a letoška dva nepříbuzní býci pratura. V oblasti žijí i divocí koně.

Česká krajina je nezisková organizace, která usiluje o ochranu biologické rozmanitosti a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptaci krajiny na změny klimatu. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny.

