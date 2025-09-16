https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/v-zeleznych-horach-objevili-vzacny-sachor-micheliuv.na-vhodne-podminky-dokaze-cekat-az-20-let
V Železných horách objevili vzácný šáchor Micheliův. Na vhodné podmínky dokáže čekat až 20 let

16.9.2025 05:49 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Zdroj | AOPK ČR
Ve Slavické oboře na dně Starého rybníka v chráněné krajinné oblasti Železné hory našli botanici šáchor Micheliův. Tato drobná vzácná rostlina osidluje obnažené bahnité plochy, například dna během léta vypuštěných rybníků. Objev učinila Lenka Šafářová z Východočeského muzea v Pardubicích.
 
„To, že se šáchor Micheliův v chráněné krajinné oblasti Železné hory našel, je výborná zpráva. Nemá to v dnešní krajině jednoduché. Potřebuje velmi specifické prostředí, protože neumí obstát v konkurenci jiných rostlin,“ vysvětluje Záboj Hrázský, botanik z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Dříve byl podle jeho slov hojnější, vyhovovalo mu, když rybníkáři na léto některé rybníky ponechávali téměř bez vody. „Takovému hospodaření se říkalo letnění a používalo se ke zvýšení produkce. Na obnaženém dně se dařilo krátkověkým jednoletým rostlinám, jako je právě šáchor Micheliův. Ten dokáže na vhodné podmínky čekat dlouho, semena mohou vyklíčit až po dvaceti letech,“ uvádí Záboj Hrázský.

Šáchor Micheliův se v České republice nachází na severní hranici svého evropského areálu. Přirozeně je rozšířen v subtropickém a mírném kontinentálním klimatu Evropy a severní Afriky, v teplejších oblastech Asie s přesahem až do Austrálie. V minulosti byl zavlečen i do Severní Ameriky.

Daří se mu na obnažených vlhkých a bahnitých až písčitých půdách, toleruje vyšší obsah vápníku i zasolení. Nejčastěji roste na březích vod s kolísající hladinou, v jihovýchodní Evropě dokonce tvoří dominantu podobných stanovišť. V tropech Asie je naopak známý jako plevel rýžových polí.

„Nález šáchoru Micheliova ukazuje, že i v dnešní krajině stále nacházíme místa, která poskytují útočiště pro rostliny se specifickými nároky. Jeho výskyt v Železných horách prohlubuje naše znalosti o rozšíření této zajímavé rostliny. Je i potvrzením významu chráněné krajinné oblasti jako útočiště pro vzácné druhy na hranici jejich areálu,“ uzavírá Záboj Hrázský.

foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
SV

Slavomil Vinkler

16.9.2025 06:52
Rybníky se letnily místo hnojení a taky i v minulosti bývalo sucho. Pro biodiverzitu je potřeba se alespoň někde a někdy vrátit k historickým metodám péče.
