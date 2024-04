Vychuchol pyrenejský připomíná krtka i ptakopyska. Španělští experti se ho snaží zachránit před vymřením

Karel Zvářal 27.4.2024 20:25

Není mnoho případů, kdy se predace uvádí jako hlavní příčina ohrožení druhu. Což je zajímavé a hodno pozornosti. Kromě minka by stálo za to věnovat se i jiným druhům predátorů vázaným na vodu, případně lovících v příbřežní nice. Další otázkou může být i kvalita vod a dostatek potravy - možná by pomohlo přikrmování na stálých místech. Dělají to např. v Austrálii v lesích po požárech, kde přeživší zvířata strádají hladem.

