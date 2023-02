Z ostrova Lehua zmizely krysy, ostrůvek je znovu bezpečným hnízdištěm

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Carlos Felipe Pardo / Flickr Sopkou spoluvytvořená Lehua má rozlohu lehce nad jeden kilometr čtvereční. Lidé tu sice nežijí, skalní výchozy na pobřeží i erozí rozbrázděný vulkanický kopec byly vždy hojně zasídleny mořskými ptáky, jež tu nacházeli bezpečné hnízdiště. Tedy nacházeli do dostavby majáku, zhruba v roce 1930, kdy se na ostrov dostaly i krysy.

Mořští biologové a odborníci na ochranu mořských korálů, ornitologové, geologové, rybáři a podnikatelé, kteří nabízejí vyjížďky lodí za pozorováním delfínů. Vypadá to jako dost nesourodý shluk profesionálů z různých nesouvisejících oborů. Zvlášť když si v jejich čele představíme i zaměstnance ministerstva zemědělství. Ale přesně tahle různorodá sestava se před lety pustila na malém sopečném ostrůvku do boje s hlodavci. A nakonec vyhrála.

Pokud byste někdy plánovali expedici na Havaj, ostrov Lehua by to nejspíš do vašeho itineráře nedotáhl. Oproti ostatním destinacím na souostroví, které svou pestrobarevností a rozmanitostí připomínají pozemský ráj, je totiž jen velmi fádní a pustou krajinou.

Sopkou spoluvytvořená Lehua má rozlohu lehce nad jeden kilometr čtvereční, nabývá tvaru půlměsíce a dominuje jí dvousetmetrový vrcholek. Vše v barvách neradostné čedičové šedi, nad kterou se tyčí jediná barevnější stopa přítomnosti člověka, starý opuštěný maják.

Informace o tom, že je ostrov trvale neobydlený, má ale dost relativní charakter.

Ráj pro ptactvo to kdysi byl

Lidé tu sice nežijí, skalní výchozy na pobřeží i erozí rozbrázděný vulkanický kopec byly vždy hojně zasídleny mořskými ptáky, jež tu nacházeli bezpečné hnízdiště.

Tedy opravdu nacházeli – v minulosti. Nejpozději s dostavbou onoho majáku, zhruba v roce 1930, se na ostrov dostaly i krysy. Přesněji tedy Rattus exulans, krysy ostrovní. Nepůvodní, invazní druh, který nad jiné vyniká přizpůsobivostí a všežravostí.

Ostrov Lehua, kde dosud v poklidu žilo 17 druhů ptáků, se o tom záhy mohl přesvědčit.

Krysy se tu sice nikdy fatálně nepřemnožily, nedostatek potravy přirozeně reguloval růst jejich populace, ale přežívaly díky tomu, že s každou novou hnízdní sezónou budou moci vybírat vajíčka a zabíjet „výživná“ holátka na hnízdech.

Z dálky, řekněme při pohledu dalekohledem z nedalekého většího ostrova Niʻihau, přitom vypadalo vše naprosto v pořádku. Každý rok se sem slétali ptáci k hnízdění, usazovali se na skalních terasách, seděli na vejcích.

Jen odtud neodlétala do světa žádná nová mláďata. Krysy je sežraly.

Že je něco hrubě v nepořádku začali v průběhu 70. a 80. let upozorňovat domorodí obyvatelé z okolních ostrovů. Ti se tu a tam na Lehua vydávali sbírat tradiční druhy bylin (těch tu mimochodem rostlo sedmadvacet druhů, z čehož čtrnáct bylo svým výskytem endemity Havaje).

Krysy totiž v pauzách mezi hnízděním vypásly i travinnou vegetaci. Ostrůvek bez rostlinného pokryvu intenzivněji podléhal vodní erozi, a ta zase devastovala místa pro hnízdění ptáků.

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Wikimeda Commons Rattus exulans, krysy ostrovní. Invazní druh, který nad jiné vyniká přizpůsobivostí a všežravostí.

Nehnojené moře vadí korálům

Dalším neduhem bylo i to, že hnízdící ptáci, kteří nemuseli pečovat o mladé (nemuseli jim shánět potravu, protože se stali potravou krys), létali méně lovit nad moře, které také méně „hnojili“ svým trusem. Bity na tom byly porosty sasanek a dalších symbiontů korálových útesů. Ptáky nehnojené korálové útesy přestávaly být útočištěm rybek, a za kořistí se sem pak vydávalo méně velkých ryb. A taky savců, konkrétně delfínů.

Souvislost mezi změnami v moři a hlodavci na ostrově rozhodně není přímočará, a tak byl krysí problém identifikován a pojmenován až v roce 2003. Aby se o dvě léta přistoupilo k řešení.

První pokus se ale moc nevyvedl. I když bylo pro aplikaci peletek s jedovatým difacinonem (rodenticidem s antikoagulačním efektem) vybrán únor - měsíc, kdy se na Lehua vyskytuje nejméně ptáků, dopadla jedová nálož shazovaná z vrtulníků spíše na celé okolní prostředí než problematické krysy.

Většinu granulí spláchly deště do moře, hlodavci dál zůstávali u konzumace chomáčků zelené stravy a čerstvých vajíček na hnízdech.

Že opatření selhalo, navíc přispělo k úniku toxických látek do vody, se ukázalo až v roce 2009. A havajské Ministerstvo zemědělství, přesněji tedy Oddělení lesnictví a ochrany přírody, za to právem schytalo pořádnou kritiku od odborníků. Špatné prý bylo načasování, způsob aplikace, zvolený jed, kontrola…

Otázkou zůstávalo, jak to udělat jinak a lépe.

Druhý pokus, zahájený v roce 2017, už byl cílenější. I při něm se aplikovaly rodenticidy, ale do speciálních boxů, výhradně ručně a na místa, kde předchozí telemetrická pozorování zaměřila přítomnost krys a nikoliv jiných necílových druhů.

Došlo i na pastičky, živochytky a další typy nástrah. Šlo to pomalu, na celý proces čištění ostrova dohlíželi profesionálové mnoha oborů. Terén pravidelně procházeli dobrovolníci, sbírající mrtvé hlodavce, aby nedošlo k sekundárním otravám.

Už v roce 2020 bylo zřejmé, že se dílo daří. A na konci sezóny 2021 ministerští pracovníci vyhlásili, že už je na 99 % hotovo. Aby nedošlo k dalším pochybením a krysím návratům, navázal na proces čištění ostrova od hlodavců podrobný monitoring s fotopastmi.

Ostrov Lehua je dnes v pravidelném taktu kontrolován a data přímo z terénu napovídají, že postupně narůstají jak počty hnízdících ptáků, tak i počty vyvedených mláďat.

Sopečný ostrůvek byl po dekády pro ptáky smrtící pastí. Dobře maskovanou, a o to rafinovanější.

Obnova zdejšího ekosystému se rozbíhá pomalu, ale podle zpráv dozorujících odborníků jde správným směrem. Je možné, že za pár dekád nebude Lehua čedičově šedivá, ale pokryje se zeleným pláštěm, tak jako ostatní havajské ostrovy.

