Zadržování vody v lesních půdách zlepšuje schopnost krajiny adaptovat se na změny klimatu

Břetislav Machaček 23.9.2023 09:51

Jak zadržovat vodu v půdě? Jednak záleží na typu půdy a každopádně na podloží a reliéfu krajiny. Velkou roli hraje i orientace vůči slunci a větru. Není tak univerzální rada, ale vždy pouze ta konkrétní pro danou lokalitu. Lze sice zadržování vody udělat nákladně za cenu obohacení půdy

o humus, ale kde ho vzít? Základem by mělo být ponechat mimo kulatiny

v lese vše, co tam narostlo. Kamarád si původně koupil štěpkovač k využití štěpky k vytápění, ale nyní používá štěpku při výsadbě lesa po těžbě. Sype

ji v pásech kolem vysazených sazenic a zbytek půdy ponechává travinám a

buřeni, která se mu snadno likviduje, když nemusí dávat pozor na sazenice

v namulčovaném pásu. Počáteční práce se mu tak vyplácí snadnější údržbou

a hlavně tím, že sazenice rostou v mulči o mnoho vitálněji, než bez něho. Má srovnávací pásy s mulčem a bez a je to obrovský rozdíl. Neutržil sice

nic za prodej potěžební štěpky, ale snížil se mu počet uschlé sadby a taky poškozených stromů při vyžínání buřeně. Stromy navíc začínají růst už ve

vrstvě humusu zadržujícího vodu s houbami a mikroorganismy žijícími se

stromy v symbióze. Je to pracné a tak se oba vždy zasmějeme tomu trendu

samovýsevu a bezzásahu, který vymysleli lenivci a šetřílci, kteří nechtějí

v lese pracovat a do lesa investovat. Jeho les je obdivován kolemdoucími

a dokonce ostatními pěstiteli lesů v okolí. Je to ale o PRÁCI s velkým P!

