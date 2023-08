Zalesnilo se 40 tisíc hektarů lesa. Rekordní je přirozená obnova

vaber 30.8.2023 09:23

co je to obnova lesa?

tam kde bylo vše vykáceno se objevilo nové křoví a už je to obnova hotova,

nebo odborníci našli nové stromy co vyrostou za jeden rok ,

uvidí se jak další generace budou chválit smíšené lesy, ze kterých bude dřevo jen ke spálení nebo na dřevořískové desky,

bude to mít i pozitiva pro lesy, se nestanou hospodářské

