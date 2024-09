Zvláštní ryby nohama ochutnávají okolí a hledají kořist, uvádí studie

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ryby z rodu štítníků mají modifikované ploutve podobající se nohám, které jim patrně pomáhají v pohybu po mořském dně. Některé z nich ale končetiny používají i k ochutnávání svého okolí, aby si našly cestu ke kořisti. Vyplývá to z práce vědeckého týmu , o které napsal list The Guardian.V odborném časopise Current Biology vědecký tým popsal, jak štítníky po jednom umisťoval do nádrží s písečným dnem a vodou. Do písku zahrabal buď různé zástupce mlžů, kam patří slávky či škeble, nebo schránky s jejich extraktem nebo s mořskou vodou. Štítníci karolinští pak tápáním a hrabáním po dně opakovaně zvládli objevit veškerou kořist a předměty s ní související. Schránky s pouhou vodou nenašli.

Další výzkum odhalil, že nervy v končetinách štítníků karolinských začnou vysílat signály, když jsou vystaveny chemickým látkám souvisejícím s potravou. Jejich končetiny jsou také podle vědců pokryty malými hrbolky podobnými těm na lidském jazyku a nachází se na nich chuťové receptory.

Jiný druh štítníka, štítník rifový, ale pod pískem ukrytou kořist najít nedokázal. Jeho končetiny nebyly pokryté hrbolky a nervová soustava u něj nereagovala na stejné chemické látky jako u jeho karolinského příbuzného. Vědci na základě těchto zjištění vyslovili domněnku, že "nohy" těchto ryb původně sloužily k pohybu. Další vlastnosti, jako jejich citlivost a schopnost chuti, se objevily až později v důsledku evoluce.

Štítníci by podle Coreyho Allarda, spoluautora studie z Harvardské univerzity, mohli vědcům pomoci zjistit, z jakých důvodů se během evoluce objevují nové části těla a jak druhy nabývají nové schopnosti. Vědci by mohli také studovat, jak se u toho vyvíjí mozek a jak se podobným změnám přizpůsobuje.

"Tyto šílené a divné rybičky nám mohou prozradit spoustu věcí, které bychom se pravděpodobně při výzkumu běžnějších výzkumných organismů, jako jsou myši, nedozvěděli," uvedl Allard.

