Aby dobrý úmysl nevedl k neblahým následkům

Karel Zvářal 11.6.2023 07:17

Ještě štěstí, že v dobách našeho dědství žádné ZS nebyly. Na ptačí hnízda bez matek, na srnčata bez srn, na žabí vajíčka bez žab, jsme naráželi na každém kroku. Kdybychom to všechno svezli do stanic, asi by se tam zbláznili.



Podobných "edukativních" (jak se dnes říká) článků není nikdy dost a každé jaro by měly vycházet v jarních měsích opakovaně. Ukazuje se, že lidé buďto nečtou, nebo snad chtějí testovat trpělivost personálu stanic, ale každým rokem dovezených nalezenců přibývá. Ano, je to způsobeno i zvýšeným povědomím o existenci těchto zařízení, to ale nic nemění na tom, že ve většině případů je odebrání zdravého mláděte z přírody zbytečné, či dokonce kontraproduktivní. Proto by možná bylo vhodné zařadit povídání o chování v přírodě do nějakého předmětu (přírodopisu), aby děti pochopily, že dobře ukryté neznamená opuštěné.

