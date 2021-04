Čaj s příchutí plastu? Aneb jak si čajem v sáčku neotrávit život

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere

Čajový sáček vypadá jako jednoduchý papírový výrobek. Na jeho výrobu se ale používá řada přísad, které v čaji zřejmě nečekáte a nechcete. Co přesně a kolik jakého materiálu se v nálevovém sáčku nachází, se ale z balení čaje nedozvíte, protože tyto informace výrobci neuvádějí. A to přesto, že některé sáčky obsahují určité procento plastů. Nebo jsou rovnou celé plastové. Požádali jsme proto hlavní prodejce čajů u nás, aby nám informace o složení čajových sáčků zaslali.Pokud nechcete s šálkem svého oblíbeného čaje vypít i několik miliard mikroplastů, vyhněte se plastovým sáčkům z PET nebo nylonu. Takové sáčky mají nejčastěji netypický tvar a jsou tužší a pevnější. Nejčastěji je to sáček v podobě pyramidy nebo ranečku. Právě pevnost tvaru je důvod, proč výrobci čajů začali PET či nylon používat – mají čajových lístkům dát prostor lépe se v horké vodě rozvinout.

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | hippopx Nejen čaj, ale i nálevový sáček má své složení, které se louhuje do výsledného nápoje.

Plast

Kanadská studie z roku 2019 ale zjistila, že pokud takový plastový sáček zalijete vodou o teplotě 95 °C, vylouhujete si do hrnečku kromě čaje zhruba 11,6 miliard mikroplastů a 3,1 miliard nanoplastů. Zkoumaným materiálem byl nylon a polyethylentereftalát (PET), z něhož byly nálevové sáčky vyrobeny.

Přestože negativní vliv mikroplastů na zdraví lidí nebyl dostatečně vědecky prokázán na to, abychom mohli s jistotou říct, že způsobují zdravotní potíže, předběžná opatrnost je jistě na místě. Zatím nejprozkoumanější je schopnost miniaturních plastových částic vázat na sebe jiné látky včetně toxických, které se pak na mikroplastech dostávají do lidských orgánů. A to nechcete.

Aby to nebylo moc jednoduché, pak ne všechny sáčky pyramidového nebo jiného netypického tvaru jsou ale vyrobeny z plastu. Některé jsou z bioplastů, které jsou nejčastěji rostlinného původu, například z kukuřičného škrobu nebo řepného cukru.

Po zveřejnění výše zmíněné studie se u spotřebitelů zvedla vlna nedůvěry k čajům nabízeným v pyramidových sáčcích. A v reakci na to začali výrobci informaci o složení čajových sáčků zveřejňovat alespoň na svých webových stránkách.

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pixy.org Pyramidový tvar se stal synonymem luxusních, ale i plastových sáčků. Některé jsou vyrobeny z PET, nylonu a jiné z bioplastu.

„Chceme ujistit, že u čajů Dilmah žádný z našich čajový sáčků není vyroben z nylonu ani PET, které vědci studovali a naše pyramidové čaje – které označujeme Luxury Leaf Tea bags (luxusní sáčky s čajovými lístky) – jsou vyrobeny z BIO materiálu (kukuřičný škrob) PLA. Od špičkových výrobců z Japonska,“ reagovala na studii kanadské McGillovy univerzity společnost Dilmah. Podobné informace uvádí ke svým pyramidovým sáčkům na webu i společnost Dallmayr.

Nabízí se otázka, zda to, že je plast místo z ropy vyrobený z rostlin, jej činí neškodným.

Bioplast

Bioplastů existuje velké množství. Většina z nich je biologicky odbouratelná v průmyslových kompostárnách za specifických podmínek. Do domácího kompostu vhodné nejsou, protože k rozkladu potřebují vyšší teplotu nebo tlak, než jakých je možné v domácím kompostu dosáhnout. Některé druhy se při rozkladu chovají podobně jako plasty, o jejich účincích na zdraví také není dostatek informací

Pro spotřebitele je rozhodně špatná zpráva, že bioplast je od klasického plastu obtížně rozlišitelný, takže čajové sáčky z bioplastu na první pohled nepoznáte a musíte se spolehnout na informace výrobců, pokud je zveřejňují.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | phatcontroller / Flickr Aby šlo filtrační papír slisovat a spoj se v horké vodě nerozlepil, přidává se do filtračního papíru termoplast.

Dobrá zpráva naopak je, že většina čajů není balena v plastových sáčcích, ale v sáčcích z filtračního papíru a spotřebitel tak má stále možnost volby. K výrobě filtračního papíru se používají nejčastěji vlákna abaka z banánovníku textilního nebo celulóza, tedy přírodní rostlinná vlákna.

Termoplast

Jenomže i ve filtračním papíru se často vyskytuje plast, takzvaný termoplast. Přidává se proto, aby při výrobě čajového pytlíku mohl být otvor snadno uzavřen zalisováním a aby si papír v horké vodě udržel svůj tvar.

Pokud tedy hledáte vodítko pro čajový sáček bez termoplastických vláken, podívejte se na způsob jeho uzavření. Všechny sáčky uzavřené zalisováním v sobě obsahují určité procento termoplastu. U sáčků, které jsou sešité, je nižší pravděpodobnost, že byl použit termoplast.

Všichni námi oslovení výrobci čajů uvádí, že procento plastů v sáčku je minimální možné. Přesné složení ale nechtějí uvést, protože se jedná o důvěrné informace v dodavatelském řetězci, které nemají právo zveřejnit. Zároveň ujišťují, že jimi používané materiály jsou testovány z hlediska bezpečnosti a splňují nařízení Evropské komise o plastových materiálech určených pro kontakt s potravinami.

„Jako výrobce jsme povinni znát kvalitu materiálů. Dodavatelé nám informace poskytují, při každé dodávce deklarují certifikátem a my pravidelně před výrobou kontrolujeme shodu dle sjednané specifikace,“ uvedla v odpovědi pro Ekolist.cz Jana Wolfová ze společnosti LEROS , vyrábějící především bylinné čaje.

V čem podává čaj váš oblíbený výrobce?

Pokud ale čajové firmy plast nepoužívají vůbec, rádi se tím pochlubí. K takovým společnostem patří Megafyt Pharma nebo rakousko-český Sonnentor. Ten ovšem prodává také pyramidové sáčky, vyrobené z kukuřičného škrobu, tedy bioplastu.

Společnost Al Namura, která na českém trhu prodává čaj pod názvem Ahmad tea, na dotaz Ekolistu odpověděla, že 90 % jejich nálevových sáčků je vyrobeno z čistě přírodních vláken. Jsou to ty, které mají přišitou šňůrku.

Kromě čajových sáčků se šňůrkou prodává Al Namura i řadu čajů (asi 10 %) bez šňůrky. Ty jsou vyrobeny z filtračního papíru z celulózy získávané buď z vláken abaka nebo dřevěné buničiny. „Používáme také méně než 1 % činidla pro zvýšení pevnosti, abychom zajistili, že se čajový sáček po ponoření do horké vody nerozlepí. Tyto čajové sáčky obsahují malé procento plastů, které jsou potřebné k utěsnění čajových sáčků,“ odpověděla Ekolistu Sylwia Gluza ze společnosti Al Namura. „V současné době zkoumáme alternativy z přírodních rostlinných materiálů, které by eliminovaly používání plastů, a doufáme, že k nim brzy přistoupíme,“ dodala.

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | hippopx Složení filtračního papíru na výrobu čajových sáčků se nedozvíte, pokud to výrobce nechce.

Podobně je na tom společnost Unilever ČR, výrobce značky Lipton. „V našem čajovém portfoliu používáme na čajové sáčky širokou škálu materiálů, zejména jde o papírové a biologicky odbouratelné čajové sáčky, dále následují papírové čajové sáčky s nízkým obsahem plastů. Tyto materiály využíváme například v případě značky Lipton, u které chceme do roku 2022 odstranit plastovou fólii na krabičkách, a navíc přejít na sáčky z rostlinného materiálu,“ odpověděla nám za Unilever Magdalena Leimerová.

„Čajové sáčky značky Pukka, která je také dostupná na českém trhu, jsou vyrobeny ze speciální směsi přírodního abaka, buničiny a rostlinných celulózových vláken, které jsou sešity organickou bavlnou,“ dodala Leimerová.

Nejobsáhlejší odpověď nám poskytla firma Jemča. „Složení sáčků vám dopodrobna popsat nemohu, ale jedná se o filtrační papír + teplem svařitelná vlákna, jejichž obsah je nejnižší možný,“ napsala Ekolistu Radka Baštýřová.

„Již několikrát jsme se snažili přejít s obsahem těchto vláken na nižší hodnotu, ale výsledkem bylo vždy to, že se sáčky rozpadaly. Stojíme si ale za tím, že naše dodavatele pravidelně poptáváme, co se nových technologií a složení týká,“ pokračuje zástupkyně společnosti Jemča.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | John Washington / Wikimedia Commons Abaka - vlákno z listů banánovníku textilního. Pěstuje se převážně na Filipínách, na obrázku je však plantíž v Kostarice.

„Náhrada je v tomto směru prakticky nemožná, ale je možné si ohlídat to, abychom neměli papír se zbytečně vysokým obsahem těchto vláken – na to u nás dbáme,“ popisuje Baštýřová. „Nicméně jedna možnost samozřejmě je a tou je úplně jiná technologie výroby čajových sáčků a právě touto cestou se pomalu ale jistě vydáváme,“ uvádí Radka Baštýřová. „Chceme stále více investovat do nových strojů, které sáčky nesvařují teplem, nýbrž filtrační papír ‚poskládají‛ a následně sešijí. V tomto případě je možné použití čistého filtračního papíru,“ vysvětluje Baštýřová možnost, jak se obsahu termoplastů vyhnout. Jemča se podle jejích informací bude snažit využít tohoto způsobu výroby co nejvíce. Loni společnost zakoupila za tímto účelem dva „skládací“ stroje a další dva měly přibýt letos na jaře.

Na dotazy Ekolistu nereagovala německá společnost Teekane, holandská firma Jacobs Douwe Egberts vyrábějící čaje Pickwick a polská Mokate, výrobce čajů Loyd, Babička Růženka, Dukát a Minutka. V reakci na zájem po vydání zmíněné kanadské studie z roku 2019 ale jejich zástupci zveřejňovali v médiích odpovědi s podobným zněním – jejich filtrační papíry obsahují určité procento svařitelných termoplastů.

Poměr, v jakém jsou termoplasty používané, ale společnosti běžně neuvádějí. Podle informací poskytnutých médiím dříve bylo zřejmě největší množství 25 % v čajích Pickwick, podle údajů poskytnutých na blog o kompostování v roce 2018.

Zatím největší jistotu v tom, abyste si čajem v sáčku neotrávili zdraví, poskytuje používání čaje nebaleného, ale sypaného.

