Na Silvestra a na Nový rok platí i letos zákaz používání pyrotechniky v různých částech Prahy

Od loňského prosince platí vyhláška, která se týká zákazu používání pyrotechnických výrobků na většině míst v centru Prahy a například na náplavkách, v parcích nebo v blízkosti nemocnic a sociálních zařízení. Zákaz platí pro většinu volně prodejné pyrotechniky i pro dny jako jsou Silvestr a Nový rok. Hlavní město proto apeluje na obyvatele, aby se v těchto dnech vyvarovali používání rachejtlí a dalších podobných výrobků a prohlédli si interaktivní mapu, která ukazuje, kde není možné pyrotechniku odpalovat.

„Nekoordinované odpalování rachejtlí v minulosti stále více ohrožovalo bezpečnost a zdraví nejen obyvatel metropole, ale také zvířat, která ve městě žijí. Věřím, že si lidé i letos odpustí jejich odpalování zejména v centru města a v blízkosti vodních toků,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Vyhláška, která upravuje používání pyrotechniky na území metropole, byla přijata s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů. „Smysl úpravy používání pyrotechniky vidím v posílení bezpečnosti obyvatel a slavících lidí v centru, k ochraně volně žijících živočichů a ptactva, domácích mazlíčků a v neposlední řadě lidí, kteří potřebují klid. Ať už jsou třeba v nemocnicích, nebo v domovech pro seniory,“ dodává Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti.

Vyhláška platí výhradně v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jako jsou například domovy pro seniory nebo veterinární stanice. Omezení se nicméně nevztahuje na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice. Konkrétně platí zákaz používání volně prodejné pyrotechniky v památkové rezervaci v hlavním městě, na vodních tocích a jejich okolí (včetně ostrovů), a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením.

Dále platí tento zákaz na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech apod., na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost. Na stránkách praha.eu je také k dispozici interaktivní mapa, která poskytuje až na úrovni ulic možnost zjistit, kde platí tento zákaz.

V parcích a na náplavkách po metropoli jsou navíc umístěny informační cedule a Praha připomíná vyhlášku i kampaní, kterou je možné vidět v ulicích a různých médiích. Na dodržování vyhlášky bude v ulicích hlavního města dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Porušení zákazu podléhá také trestu, kdy je ve správním řízení možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč, na místě mohou policisté a strážníci uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

