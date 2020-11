Na zateplování bytových domů jsou připraveny miliardy, čas na podání dotace se blíží

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo pro místní rozvoj letos pro velký zájem žadatelů navýšilo evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zateplování bytových domů a další energetické úspory. Původní 2,5 miliardy byly navýšeny na finálních 5,5 miliard korun. Zájemci o tuto finanční podporu mohou podávat své elektronické žádosti do 29. listopadu 2020 do 14 hodin. Informuje o tom Svaz českých a moravských bytových družstev.

“V květnu jsme upozorňovali, že původní 2,5 miliardový dotační balíček byl vzhledem k poptávce nedostatečný. Na modernizaci stále čeká zhruba 40 % panelových domů,” popisuje Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev, a dodává, “problémem bohužel zůstala velká administrativní zátěž, kvůli které se obávám, že nakonec nestihnou mnozí zájemci žádosti podat.”

Situaci podle něj zkomplikoval i fakt, že vedení družstev a SVJ byla kvůli karanténním opatřením mnohde paralyzovaná. “V návaznosti na navýšení rozpočtu programu se jeví jako nezbytné prodloužení termínu pro podání žádostí v rámci aktuální výzvy nebo deklarovat vyhlášení výzvy navazující tak, aby eventuální zájemci o podporu měli dostatek času na dokončení všech podkladů k žádosti o podporu,” říká Hanák.

Dotace má sloužit mimopražským vlastníkům bytových domů, společenství vlastníků a bytovým družstvům jakožto správcům bytových domů. Jen tyto subjekty tedy mohou o příspěvek žádat, a tím pro jeden svůj projekt získat od 300 tisíc až do 90 milionů korun. Získaná dotace následně může činit až 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy, ale musí se vyčerpat v rámci projektu, který bude dokončen nejpozději v polovině roku 2023. Kromě samotného zateplení lze dotaci také čerpat na rekuperaci, instalaci solárních fotovoltaických soustav nebo termických kolektorů.

Důležité je vědět, že v této výzvě se jednotlivé projekty nebodují a nesoutěží se mezi sebou – podpořen bude každý projekt, který nyní splní zadaná kritéria a i posléze bude realizován podle pravidel. Výše jednotlivých dotací je samozřejmě určována individuálně a závisí například na ploše zateplované konstrukce nebo na plánovaných úsporách energie.

“Pokud se nechystáte využít příležitosti na dotaci ještě letos, můžete se do podobných programu zapojit i v dalších letech. Jen je potřeba počítat s tím, že správa dotací z Integrovaného regionálního operačního programu v polovině roku 2021 kontinuálně přejde pod Ministerstvo životního prostředí,” vysvětluje Hanák. Tam se zařadí pod jejich program Nová zelená úsporám, který nabízí dotace zájemcům i nyní, a včetně těm z Prahy.

Dobré zateplení se vyplatí

Tradičně je největší zájem přímo po dotacích na zateplování, díky kterému lze dosáhnout největších úspor. V případech, kdy se v rámci rekonstrukce vylepší i další energeticky úsporné opatření a současně proběhne například výměna starých oken nebo nešetrného zdroje vytápění, lze ušetřit až 50 % na vytápění. Dále, i když k tomu samotné označení “zateplení” nenabádá, by mělo to dobře provedené zajistit optimální tepelné podmínky po celý rok. V zimě by tedy mělo vést k úspoře za teplo a v létě omezit přehřívání interiérů vlivem slunečního záření.

Co se týče investice do zateplení, ta se vlastníkům vrací nejen ve zmíněných úsporách, ale také v hodnotě nemovitosti na trhu a v prodloužené životnosti objektu. Se zateplením jde zpravidla ruku v ruce nová fasáda, která na realitním trhu umí dělat divy. “Nejen že díky ní dům působí jako nový a lidem se v něm lépe bydlí, ale také zvyšuje hodnotu nemovitosti – zpravidla o 10–15 procent,” potvrzuje Martin Hanák. Kromě ekonomického hlediska se zateplení vyplatí i z toho ekologického, jeden metr krychlový tepelné izolace by totiž měl ušetřit až 50 kilogramů emisí oxidu uhličitého ročně. Každý zateplený objekt tak má tedy pozitivní dopad na celou společnost.

Přečtěte si také | Studie: Investice do odklonu od uhlí v Česku se v budoucnu vrátí

reklama