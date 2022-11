Německá neziskovka volá po vypnutí vánočních světel. Vybízí k tomu vládu i občany

Zbyněk Šeděnka 7.11.2022 16:26

Měli bychom rozlišovat. Velkoplošné reklamy na Cocacolu a podobné věci bych rozhodně vypnul. Co se týče osvětlených vánošních stromků a dalších symbolů vánoc, tak to bych ponechal. Trochu té symboliky by být mělo a kromě toho, vypnutí těchto světel by mohlo vést k růstu depresí u některých lidí a mohlo by to končit i sebevraždami. Takže jsem názoru, že i to šetření by mělo mít svoje mantinely.

P.S. A co takhle zrušit ty mraky zbytečných neziskovek. Akorát to tahá peníze ze společné kasy a i ony přispívají k energetickému deficitu.

