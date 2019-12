Jaroslav Štemberk 21.12.2018 15:54 Reaguje na Hunter

U těch menších ryb to není až tak nebezpečné, takovou, když je oslabená, obvykle sežere nějaká dravá ryba. Ale správně by se nemělo dělat ani to. Mohlo by tím dojít k přenesení i některých virových onemocnění nebo parazitů.

Odpovědět