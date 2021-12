Foto | Tomáš Polák / Tomáš Polák / Ukliďme svět

S blížícím se koncem roku přináší Český svaz ochránců přírody letošní výsledky kampaně „ Ukliďme svět “. Ochotu lidí uklidit odpady z přírody dokumentuje velká fotogalerie.Akce se letos zúčastnilo přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří po celé České republice sebrali více než 200 tun odpadu.

Ukliďme svět 2021 ve velké fotogalerii předchozí předchozí další Zdroj | Ukliďme svět ZŠ Komenského, Jablonné v Podještědí.

























































Do úklidu se zapojilo 213 škol, táborů a dětských oddílů. Ochránci také oznámili datum hlavního jarního úklidového termínu, který bude příští rok 26. března.

Přečtěte si také | Dva příklady, že i malý provázek může v přírodě způsobit velké neštěstí

A zároveň přichází s novou velkou výzvou: „Darujte přírodě vánoční dárek tím, že si z ní něco odnesete. Třeba pytel plný odpadků!“

Cílem akce Ukliďme svět je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Kampaň Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody, je součástí globální akce Clean Up the World. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017 až 2020 se konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od letoška však pokračuje opět samostatně.

