Vánoční stromky Pražanů poputují do kompostáren a spalovny

Vánoční stromky, které Pražané odloží u popelnic, odvezou popeláři do kompostáren, případně malešické spalovny. / Ilustrační foto

Vánoční stromky, které Pražané odloží u popelnic, odvezou popeláři do kompostáren, případně malešické spalovny. Dříve si je podle mluvčího Pražských služeb Radima Many přebíral zpracovatel dřeva, uvedl na dotaz novinářů. Suché vánoční stromky budou popeláři odvážet v lednu i únoru. Počítají, že jich svezou přibližně stejně jako v předchozích letech, tedy zhruba 300.000.

Situace ohledně svozu vánočních stromků je podle Many několik let stejná. Nejvíc se lidé začnou stromků zbavovat po Třech králích, uvedl. Lidé, kteří mají veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad je mohou volně odložit u nich. V ostatních případech je třeba stromky odnést ke kontejnerům na tříděný odpad. "Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu," doplnil Mana.

Oproti minulým letům stromky nepřevezme zpracovatel dřeva, ale většinu jich popeláři odvezou do pražských kompostáren. "Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků může poputovat společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice," uvedl dále Mana.

Dosloužilé umělé stromky by lidé měli odvážet na sběrné dvory. Podle firem zajišťujících svoz odpadu rozhodně nepatří do kontejneru na směsný, ale ani tříděný odpad.

Svoz odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole provádí na základě smlouvy s magistrátem Pražské služby, zbytek zajišťuje firma AVE CZ patřící společnosti EP Industries.

