Vedra ničí i zvířara, dejte ji napít bezpečně

Tropické počasí působí nejen na lidi, ale také na živočichy, které ve městech najdete ve vnitroblocích, zahrádkách, v parcích apod. Trpí nedostatkem vody. Apelujeme tedy na všechny příznivce, aby mysleli na své zvířecí spoluobyvatele a umožnili jim přístup k vodě. Ježci, zajíci, kosové, čmeláci, včely a další vám to zcela jistě vrátí zpět. Třeba tím, že budou požírat nepříjemný hmyz a to přece není zrovna málo.Jestliže jste majitelem bazénku, jezírka nebo něčeho podobného, stačí jen umožnit ptákům přístup k vodě. A to úplně jednoduše za pomoci plovoucího prkna, aby se ptáci pohodlně napili a neutopili se. Domácí kutilové a nejen oni si určitě budou vědět rady.

Ale postačí i postavit mělkou misku s vodou na zem tak, aby se nepřevrhla a ptáci i třeba ježci a veverky tak měli jednoduchý přístup k vodě. Vodu v misce je třeba jedenkrát denně vyměňovat.

Pozor ale na jezírka a bazény s kolmými stěnami. Také dávejte pozor na konve nebo kbelíky. Nouze o vodu nutí ptáky pít i z těchto zdrojů a hrozí jim utopení.

Nejen nedostatek vody je příčinou stávajících problémů divokých zvířat. Denně přijímají záchranné stanice desítky ptáčat, která v důsledku rozžhavených hnízdních dutin předčasně opustila hnízdo. Nejvíce asi trpí rorýsi v dutinách pod rozpálenými střechami domů. Když vedro nemohou vydržet, tlačí se u vletového otvoru a často vypadnou ven. Takových rorýsků záchranné stanice přijaly za poslední týden více než 50. A to jsou jen ti zranění. Stovky dalších mláďat pád z hnízda nepřežily.

Našli jste nějaké vedrem zmožené zvíře? Zavolejte do záchranné stanice pro radu: 774 155 155.

Záchranné stanice potřebují na svůj základní provoz více jak 70 milionů Kč ročně. Jednou z možností, jak jim účinně pomoci, je veřejná sbírka Zvíře v nouzi.

