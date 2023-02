Velký jarní úklid klepe na dveře, láká ČSOP

Foto | Tomáš Polák / Tomáš Polák / Ukliďme svět

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Tak jako každé jaro uklízí správné hospodyňky svou domácnost, tak i ochránci přírody vyráží spolu s tisíci dobrovolníků do lesů, parků a hájů uklízet prostředí, ve kterém všichni žijeme. Zbývá už jen jeden měsíc do jarního kola kampaně Ukliďme svět , kterou v České republice pořádá Český svaz ochránců přírody již více než 30 let. Organizátoři pro letošek stanovili hlavní jarní termín na 25. března. Úklidy se však konají i mimo toto hlavní datum. Ochránci očekávají, že se do boje s odpadem vydá větší počet dobrovolníků, než tomu bylo loni, kdy se zapojilo přes 30 000 dobrovolníků.Ačkoliv ochránci přírody učí lidi, aby produkovali méně odpadu, a ten, který vznikne, odhazovali na místa tomu určená, stále vzniká mnoho černých skládek a podél lesních cest běžně vídáme nejrůznější sáčky, obaly, plechovky či nedopalky. Najít odpadky je v české přírodě snazší než najít houby. A právě z toho důvodu vyráží dvakrát za rok tisíce dobrovolníků do parků a lesů, aby odpad alespoň trochu zredukovali.

Je však jasné, že to ani zdaleka nestačí. Vědomi jsou si toho také ochránci přírody, kteří však říkají, že hlavní myšlenka kampaně není tak naivní, aby předpokládala likvidaci všeho odpadu v přírodě. „Účastníci především posilují svůj vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí. Zamýšlejí se nad tím, proč odpadky vůbec vznikají a motivují své okolí k větší ohleduplnosti k našemu životnímu prostředí,“ říká koordinátorka kampaně Veronika Andrlová a dodává, že stejně jako hospodyňka po úklidu nechce, aby jí někdo dělal nepořádek v čerstvě uklizeném bytě, tak ani dobrovolníci nevidí rádi, když „jejich“ uklizenou přírodu někdo znečišťuje.

Úklidové akce zveřejňují ochránci přírody na takzvané „úklidové“ mapě. Ta motivuje další potenciální organizátory, ale především nabízí možnost zapojit se těm, kteří si na organizování úklidu sami netroufají. Stačí najít akci v okolí svého bydliště a kdokoliv se může zapojit. Jak však říká Veronika Andrlová, organizace úklidu není žádná věda.

„Uspořádat úklid není nic složitého. Stačí si vytipovat místo, které chcete zvelebit, pozvat kamarády, zaregistrovat úklid na našich stránkách a sehnat pár kamarádů,“ říká. Dodává, že na stránkách www.uklidmesvet.cz najdou dobrovolníci také formulář, prostřednictvím kterého si mohou do 6. března zažádat o materiální podporu. Tu tvoří především pytle na odpadky. Na stránkách však získají i nejrůznější tipy, jak na úklidy. Případně pravidla pro nejrůznější soutěže, které kampaň provází.

„Jedná se hlavně o již tradiční fotografické soutěže. První z nich bude Před a po, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm. Druhou soutěží bude Fotografie z akce, která přináší neomezenou míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější fotografie budou oceněny,“ říká Veronika Andrlová.

reklama