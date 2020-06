Aktivisté kritizují přípravu stavby rozhledny na Králickém Sněžníku

Miroslav Vinkler 22.6.2020 14:09

Protože jsem velmi dobře obeznámen s celou situací kolem plánované výstavby rozhledny na Králickém Sněžníku, v srdci státní přírodní rezervace, součástí NATURA 2000 , dovolím si uvést pár faktů.



Jde o žalostný příběh systémového selhání ochrany evropského přírodního dědictví ze strany českých i polských státních orgánů ochrany přírody,podle Směrnic EU , a to DIRECTIVE 92/43 / EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora DIRECTIVE 2009/147/EC, on the conservation of wild birds protected area.



Třešničkou na dortu budiž poznání, že projekt má být financovaný z unijních prostředků pod křídly MMR ČR /CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY/ Program Intereg V-A Česká republika – Polsko a daňové poplatníky má přijít na cca 3 mil. €.



Ve stručnosti jde o to, že polské město Stronie Slonskie ve svazku obcí Kladské kotliny pojalo záměr oživit ekonomiku oblasti obnovou původní německé rozhledny , odstřelené Poláky v r. 1973 pro zchátralost-stav ohrožující bezpečnost návštěvníků.



Byla zpracována projektová dokumentace včetně zprávy EIA a v souladu se zákonem zaslána na MŽP ČR k vyjádření.



Zatím to bylo suchopárné, ale veselá historka z natáčení teprve přijde.

V Praze, nemajíce peněz na úplný překlad EIA , přeložili pouze 22 stran z celkových 230 stran dokumentu.



Vyžádali si stanovisko AOPK/Správa CHKO Jeseníky a soudíce, že o nic nejde napsali Polákům, že česká strana nemá námitek a "ať už se práší za kočárem".



Investor pak prošel územním řízením,dostal stavební povolení a začal shánět peníze. Ty dostal přiklepnuty v květnu t.r. od Čechů. :-)



Projekt údajně kontrolovaly desítky odborníků z MMR ČR, MŽP ČR , AOPK ČR , na polské straně Regionální ředitelství ochrany ŽP Wroclaw a ústředí ve Varšavě.



Všem těmto údajným odborníkům unikla jedna věc.



EIA zpráva vypracovaná ve Wroclavi byla nezákonně a úmyslně zkreslena tak, aby vyzněla pozitivně - pro projekt.



Každý absolvent Základní školy v Kotěhůlkách by zjistil, že obsahuje doslova nesmysly a k nesmyslům také nakonec došla.



Když jsem si EIA zprávu procházel a četl doporučení ministerských vyžírků různých hodností a titulů a takzvaných znalců přírody mohlo mě "omejvat".



To si platíme z našich daní ? To je jak říkal strýc z Olšan "fialový hnus".



Jedinou solidní státní institucí se ukázalo být Regionální ředitelství AOPK Olomouc a SCHKO Jeseníky , které poskytly "tvrdá data" a další informace vedoucí k tomu, že podvodná EIA mohla být odhalena.



V této chvíli obdrželi sdělení o tom co se stalo :



MŽP ČR s výzvou ať neprodleně informují polskou stranu a přijmou opatření

MMR ČR s podnětem ať si odstaní systémové chyby v hodnocení projektů z

unijních prostředků

Regionální ředitelství ochrany přírody ve Wroclavi/PL

Evropská komise zastoupená Ředitelstvím ochrany životního prostředí/ sekce ochrana NATURA 2000



Pod Kraličákem jsem vyrůstal a prožil spoustu krásných chvil v nedotčeném koutku přírody v létě i v zimě.

Pokud by se projekt uskutečnil , s jistotou by došlo doslova k nevratné destrukci rezervace.



Věřím, že právo a spravedlnost výjimečně zvítězí a osoby stojící za tímto mega-podvodem se budou zpovídat na patřičných místech.

