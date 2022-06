Chorvatsko zdvojnásobí kapacitu LNG terminálu na ostrově Krk, uvedl premiér

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Chorvatsko více než zdvojnásobí kapacitu svého terminálu pro příjem zkapalněného zemního plynu (LNG) na ostrově Krk. Ze současných 2,9 miliardy metrů krychlových ročně by se kapacita měla zvýšit na 6,1 miliardy metrů krychlových. Na summitu Iniciativy Trojmoří v Rize to v pondělí podle tiskové agentury HINA oznámil chorvatský premiér Andrej Plenković. Zařízení v květnu začalo v malém množství dodávat plyn také do České republiky.

Zvýšená kapacita LNG terminálu podle Plenkoviče daleko přesáhne potřeby chorvatské ekonomiky a domácností. "To Chorvatsku umožní stát se regionálním energetickým centrem," řekl chorvatský premiér. Dodal, že užitek z toho budou mít především sousední země, a sice Slovinsko, Maďarsko a Bosna a Hercegovina. Další podrobností ani časový rámec plánovaného rozšíření ale Plenković nezmínil.

Terminál na ostrově Krk nově slouží jako tranzitní bod pro přepravu zemního plynu také pro Českou republiku, první dodávku z něj začátkem května uskutečnila česká dceřiná společnost slovenské energetické skupiny SPP. Šlo o pět milionu metrů krychlových plynu původem ze Spojených států, což je vzhledem k celkové loňské roční spotřebě 9,43 miliardy kubických metrů spíše zanedbatelné množství.

Plovoucí zařízení u letoviska Omišalj na ostrově Krk v Jaderském moři zahájilo provoz na začátku loňského roku. Původní kapacita 2,6 miliardy metrů krychlových ročně se letos zvýšila na 2,9 miliardy metrů krychlových. Terminál od jara také dokáže dodávat zkapalněný plyn z tankerů přímo do cisteren, aniž by ho bylo nutné mezitím uskladnit. Tuto možnost využívají zejména společnosti ze severní Itálie, uvedla agentura APA.

Podle zpráv médií se na chorvatském pobřeží plánují také zařízení na uskladnění LNG. Ta by plavidlům umožnila dodávat palivo přímo ze skladovacích lodí. Možné by bylo i přímé vykládání do nádrží a do železničních cisteren. Sklad má být podle možností vybudován v přístavu v Rijeka. Uvažuje se také o lokalitách Zadar, Split a Ploče.

