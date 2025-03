Chraňte planetu a jezte méně masa, doporučují Britům klimatologové

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Aby Británie dosáhla v roce 2050 uhlíkové neutrality, měli by její obyvatelé v mnoha ohledech změnit svoje chování. Například týdně omezit konzumaci masa v množství, které se rovná dvěma kebabům. Ve své zprávě to vládě doporučil Výbor pro změnu klimatu."Neříkáme, že všichni musí být vegani. Ale očekáváme změnu ve stravovacích návycích," řekla členka výboru Emily Nurseová.

Současně s tím výbor britské vládě doporučil, aby konala v oblasti omezení emisí skleníkových plynů z energií, dopravy či průmyslu. Spolu s omezením konzumace masa o 260 gramů týdně se tak Britové mohou vyhnout ještě drastičtějším změnám životního stylu, které by jinak byly nutné, uvedl výbor.

Vedle nižší konzumace masa by měli lidé také více využívat veřejnou dopravu, častěji chodit či jezdit na kole. Také by měli po ukončení životnosti nahradit plynové kotle tepelnými čerpadly a lépe zateplit své domovy. Omezí tak emise uhlíku, ale ušetří i peníze za energie.

Do roku 2040 by také podle výboru měla podražit letecká doprava a do roku 2030 by mělo být vysazeno dvakrát tolik stromů co nyní. Je také třeba podpořit tramvajovou, autobusovou i vlakovou dopravu a více využívat větrnou energii.

Podle výboru i různých průzkumů veřejného mínění mají tyto kroky širokou podporu veřejnosti. Ačkoli pravicoví politici opatření kritizují, veřejnost je podle výkonné ředitelky výboru Emmy Pinchbeckové jednoznačně pro.

"Pokud jste zvoleným zástupcem, který je nepřátelský vůči obnovitelným zdrojům energie, tepelným čerpadlům, elektromobilům a některým z těchto opatření v ekonomice, naše čísla říkají, že jste také nepřátelský vůči svým voličům," uvedla.

Podle výboru jsou požadavky dosažitelné, jak ukazují příklady z Irska nebo Nizozemska právě v případě přechodu na tepelná čerpadla. Chudší domácnosti ale podle výboru budou potřebovat státní dotace, a to i v případě zateplování.

Vládní ministři by měli s detailní reakcí na doporučení výboru přijít do června 2026.

