Co může za letní sucha? Ukázalo se, že k nim přispívá teplý duben

Břetislav Machaček 28.12.2020 11:05

Doporučuji zrušit v kalendáři duben a je vyřešeno! Ale teď vážně. Ona i ta

vypařená voda někam zase padá ve formě srážek. Někam méně a někam více.

Kdysi jsme se učili, že k vytvoření dešťové kapky a nebo sněžné vločky je

zapotřebí jádra vytvořeného třeba z prachového zrna. Často pozoruji i dvě

vrstvy mraků nad sebou a srážky žádné a to jsou často v takových výškách,

kde už by se mohly srážet vodní páry na srážky. Asi jim chybí to jádro

a tak se nesrážejí a putují za těmi jádry tam, kde jsou. Pak se divíme

přívalovým dešťům na pouštích, protože tam asi mraky narazily na ta jádra. Kdysi tu převládal oxid uhelnatý z nedokonalého spalování nesoucí co by

plyn lehčí vzduchu sebou vzhůru i prachové částice z nedokonalého

spalování všech druhů paliv a tak nabízel mrakům ta jádra k vytvoření

kapek a sněžných vloček. Dnes při posedlosti dokonalého spalování vzniká

CO2 těžší než vzduch, který se tlačí do přízemních vrstev a s ním i

jemný prach z dokonalejšího spalování fosilních paliv. Mrakům tak chybí

ta prachová jádra k vysrážení a putují tam, kde je najdou. To už

nehovořím o hromadění jemného prachu v přízemních vrstvách při absenci

větrů a tak vysokému množství polétavému prachu i mimo topnou sezónu.

V přírodě při požárech byl častější při požárech lesů a savan vznik

CO a velkého množství prachu z hořících rostlin i s vypařenou vodou

z nich. Vystoupal prudce nahoru, setkal se s mraky a často tak požár

uhasily deště iniciované samotným požárem. Nechci navádět k "zaprášení"

vzduchu za účelem zvýšení srážkové činnosti, ale k zamyšlení nad tím,

zda to nemůže být i jednou z příčin, protože přechod z produkce CO

na produkci CO2 se podivně kryje s problémy jak se srážkami, tak i

silným oteplováním přízemních vrstev atmosféry a vznikem přízemního

ozónu. Tuto teorii jsem jednou vyslechl z úst již zemřelého kamaráda,

který velmi rád četl různé teorie o tom, co nebylo oficiálně hlásáno.

Odešel se slovy, že přehnaná honba za BIO, EKO a jinými aktivitami

nás uvrhne do větších problémů, než jaké byly před tím a měl jak se

zdá i kus pravdy.

