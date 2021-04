Evropští zákonodárci i představitelé z byznysu vyzvaly USA k snížení emisí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ralf Broskvar / Shutterstock Cíl navrhovaný dopisem je dvakrát ambicióznější než ten, který vytyčila administrativa bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy po podpisu pařížské dohody o klimatu v roce 2015.

Desítky evropských zákonodárců i zástupců průmyslu a obchodu prostřednictvím otevřeného dopisu vyzvaly USA, aby snížily produkci skleníkových plynu o 50 procent v porovnání s rokem 2005, informuje agentura AP. Výzva přichází před klimatickým summitem, na němž bude příští týden americký prezident Joe Biden jednat se světovými lídry.

"Společným jednáním můžeme dosáhnout změny," píše se v dopise. Hlavním iniciátorem výzvy je předseda výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) Pascal Canfin, dopis podpořily také například francouzská automobilka Renault, švédský nábytkářský řetězec IKEA nebo německá energetická firma E.ON. Canfin v dopise uvádí, že Evropská unie a USA stojí za asi čtvrtinou světových emisí CO2.

Cíl navrhovaný dopisem je dvakrát ambicióznější než ten, který vytyčila administrativa bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy po podpisu pařížské dohody o klimatu v roce 2015. Evropská unie se v loňském roce rozhodla do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého a dalších plynů způsobujících skleníkový efekt o 55 procent v porovnání s rokem 1990.

Jak Washington, tak Brusel chtějí do poloviny 21. století dosáhnout uhlíkové neutrality, což by podle vědců pomohlo zabránit nárůstu průměrných globálních teplot o více než dva stupně Celsia do roku 2100. Pařížská klimatická dohoda stanovuje ještě ambicióznější cíl, tedy udržet zvýšení globálních teplot do konce tohoto století pod 1,5 stupněm Celsia v porovnání s předprůmyslovou dobou. To by pravděpodobně vyžadovalo ještě drastičtější omezení emisí skleníkových plynů, uvádí AP.

Stejně tak přes 300 amerických společností a investorů oznámilo, že se podepsalo pod dopis, který Bidena vyzývá k přijetí stejného závazku, tedy snížení emisí o polovinu v porovnání s rokem 2005 do roku 2030. Mezi signatáři figurují Apple, Google, Microsoft a Coca-Cola.

Jedno z hlavních témat, které se nejspíš během letošních klimatických jednání objeví, je nápad EU uvalit uhlíkovou daň na zboží dovezené ze zemí s nižšími environmentální standardy. Důležitým bodem nacházejícího klimatického summitu bude snaha USA přesvědčit Rusko a Čínu k zapojení do globálních snah o omezení skleníkových plynů. "Musíme si zajistit pole pro manévrování s konkurenty, kteří nebudou natolik zavázaní k ochraně prostředí," konstatuje dopis.

