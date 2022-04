Golfský proud za 200 let zpomalil o 15 %. Čeká nás doba ledová?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přítomnost sladké vody vytváří ve slábnoucím Golfském proudu další zdroj kolísavé nerovnováhy, a částečně ho tím přibližuje ke kolapsu. Co to ale znamená pro nás? Vliv těchto změn na současné a budoucí podnebí se pokouší vysvětlit zpráva ze Severe Weather Europe , která cituje průběžné závěry odborných studií.

V náznaku představit si Golfský proud můžeme jako řeku plynoucí uvnitř statické oceánské masy. Řeku se dvěma rameny. Jedním, tekoucím od Mexického zálivu podél pobřeží Severní Ameriky, až po Newfoundland, kde odbočuje do Atlantiku a k západní Evropě. A druhým, jižním, od pobřeží západní Afriky. Řeku, která je až 100 kilometrů široká, až 1000 metrů hluboká a pohybuje se rychlostí 2,5 metrů za sekundu, přičemž ve významné části svého průběhu přemísťuje vodu teplejší, než jakou má okolní oceánská masa. A tím vlastně ohřívá - ovlivňuje své širší okolí. Takový popis je samozřejmě silně zjednodušující, a navíc už moc neplatí.

Není, co to bývalo dřív

Pomyslná řeka je dnes užší, pomalejší. Golfský proud, dotující svou energií cirkulaci oceánů, podporující tvorbu vzdušných/větrných proudů a ovlivňující klima kontinentů, totiž slábne. Podle studie z roku 2021 je síla cirkulace proudu a jeho celková stabilita nejnižší za posledních 1000 let. S jistotou můžeme tvrdit, že jeho výkon je za posledních 200 let o 15 % slabší. Rizika, která by mohla z ještě většího zpomalení až úplného kolapsu plynout, jsou přitom nemalá a s globálními dopady.

Představit si je můžeme třeba jako typické kanadské zimy, ale probíhající ve střední Evropě (průměrný teplotní rozdíl mezi jejich a naší zimou činí cca 30°C), razantní proměnu režimu srážek v Africe, posunem monzunového období v Indii, nárůstem počtu ničivých bouří na severu Ameriky. Problém a nesoulad mezi odborníky v obecné rovině vytváří to, že Golfský proud přidává nebo ubírá na výkonu „každou chvíli“, a jeho výkyvy je nesnadné předpovídat nebo jim přiřadit konkrétní příčinu. Navíc je Golfský proud jen povrchovou součástí nadřazeného, pro globální klima o něco víc podstatného systému, tzv. Atlantické meridionální cirkulace (AMOC). Tedy komplexní sestavy dalších mořských proudů, které vzájemně sdílí, vyměňují a převádí vodu mezi svými „řekami“, přičemž je v pohybu udržuje rozdílná teplota a hustota vody, udávaná především salinitou.

Systém pásového dopravníku

Golfský proud nese při povrchu oceánu teplejší vodu směrem k severu, přičemž své teplo vydává do okolí a část vody odpařuje. Tím se stává koncentrovanějším, slanějším. A také, jak se postupně ochlazuje, hustším. Chcete-li, těžším. Proto na konci své severní trasy začíná klesat hlouběji, jako na klouzačce. Klesající voda způsobuje pohyb a hybnost, stahuje další vodu z povrchu a vytváří tím efekt proudění. Tahle dynamika tedy popostrkuje vodou v oceánu, a ovlivňuje – mimo jiné – podnebí na kontinentech. Co se ale stane, když tento systém začnou ovlivňovat zásahy zvenčí? Když například přitopíme pod planetární atmosférou, uměle zvýšíme průměrnou globální teplotu?

Snížíme rozdíl teplot mezi vodou v oceánech na severu a kolem rovníku, a tím zpomalíme rychlost výměny vodních mas mezi oceánskými proudy. Rozdílný gradient teplot a salinita je to, co je žene kupředu. Oteplením také ubereme rychlost a snížíme odpar Golfskému proudu, který se nebude tolik koncentrovat a těžknout. Navíc tím způsobíme tání ledovců v Grónsku, které budou vodu v „řece“ Golfského proudu dotovat množstvím lehké sladké vody. Klouzačka, bez husté a chladné vody klesající do hlubokého oceánu poblíž Grónska, by se drasticky zpomalila.

Ztratil by se efekt vytvářející impuls pro proudění. A systém AMOC, který může trochu připomínat pásový dopravník s točícími se kolečky, se kvůli takovému netočícímu kolečku může zpomalit. Nebo úplně zastavit.

Zpomaluje, kolísá. Dobu ledovou ale nečekejte

Autoři zprávy, uveřejněné na webu Severe Weather Europe, jsou ale dalece vzdáleni tomu, aby momentální stav popisovali jako katastrofický scénář apokalyptického filmu. Snaží se konstatovat fakta, přičemž zdůrazňují, že příčin slábnutí Golfského proudu je celá řada, a ne všechny faktory mají stejnou váhu. Jaká je tedy, podle aktuálních informací, situace?

Vstup sladké vody do Golfského proudu v zóně severního Atlantiku skutečně snižuje salinitu mořské vody. Činí ji „lehčí a méně hustou“, takže neklesá do hloubek s nedávnou vervou. Hodí se přitom zmínit, že salinita vody se jeví být vcelku v pořádku „u povrchu hladiny“, ale situace je jiná v hloubce 50 metrů pod hladinou. Voda tu je méně slaná, než by se od Atlantiku asi očekávalo. Tato anomálie, trend snižování salinity vody, je tu patrný zhruba posledních 40 let, a je vcelku přesvědčivě provázán s táním severských ledovců.

Znamená to tedy, že kvůli globálnímu oteplování dochází ke kolapsu Golfského proudu, a tím k vyvolání (přinejmenším na severní polokouli) doby ledové? Ne, byť by to představovalo zajímavý paradox samo-chladícího planetárního mechanismu. Současné předpovědi a modely konstatují jen zvýšenou nestabilitu, nerovnováhu a zpomalení. Která se propíše do akumulace vody a přívalů bouří při východním pobřeží USA nebo proměny typického rozložení systému tlakových níží nad severem Atlantiku, jež ovlivňují průběh počasí v Evropě. Z kvalitních dat i jejich proxy-rozšíření dokážeme vyčíst, že u Golfského proudu a systému AMOC dochází ke slábnutí posledních 200 let. O kolik? Zhruba o 15 %. Což ale nikterak nevybočuje z toho, co Golfský proud v minulosti provedl už mnohokrát.

