Hejtmani chtějí v plánu obnovy 2,5 miliardy korun na cyklostezky

Hejtmani chtějí, aby v připravovaném Národním plánu obnovy bylo vyčleněno 2,5 miliardy korun na cyklodopravu. Podle nich je to podstatná oblast, která se nyní rychle rozvíjí, a tento trend bude pokračovat. Obrátili se proto společným dopisem na ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO). ČTK o tom informovala Asociace krajů. Kraje a města mají připravené cykloprojekty v hodnotě přesahující sedm miliard korun.

Popularita cyklistiky se podle hejtmanů ukázala i v době pandemie. Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN) pokládá jízdu na kole za vhodný způsob dopravy do zaměstnání či ideální spojení pobytu v přírodě s relaxací a sportem. "Rekreační cyklistika je dostupná prakticky všem věkovým kategoriím. Podmínkou pro stoprocentní zážitek je ale bezpečnost. Právě tu pomohou zajistit investice do cyklostezek," uvedl hejtman.

Předseda spolku Partnerství pro městskou mobilitu Jaroslav Vymazal uvedl, že v posledních pěti letech se do cyklodopravy z rozpočtu státu, krajů či z fondů EU investovalo celkem 2,66 miliardy korun. Ročně tedy zhruba 532 milionů Kč. "Pokud bychom ale měli realizovat všechny plánované projekty, znamenalo by to ročně částku převyšující 2,3 miliardy," podotkl.

Podle průzkumu iniciativy CityChangers mají nyní města 450 projektů cyklostezek, dohromady znamenají více než 660 kilometrů.

Národní plán obnovy bude podkladem pro to, aby Česko mohlo získat zdroje z nového fondu Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Vicepremiér Karel Havlíček minulý týden uvedl, že pro Česko je připraveno zhruba 172 miliard korun, původně se počítalo s částkou o deset miliard vyšší. Plán je rozdělen do několika oblastí. Velká část peněz cílí na digitalizace, další půjdou na fixní infrastrukturu, vědu, výzkum, inovace či vzdělávání. Evropská komise stanovila duben jako nejzazší termín předložení plánu.

