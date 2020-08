I když budeme lépe třídit a omezovat plasty, v roce 2040 jich bude v oceánech zase víc. Jak to?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Rich Carey / Shutterstock Už teď jsou tu 2 miliardy lidí, kteří nemají možnost nakládat s plastovými odpady jiným způsobem než je odhození-spálení-spláchnutí řekou do oceánu. A v roce 2040 jich bude ještě víc.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jak nakládáte se svými plastovými odpadky: házíte je do řeky, škrtnete pod nimi sirkou anebo je jen tak necháváte ležet na hromadě? Návodná otázka, u které se, doufám, dá trochu předpokládat nesouhlasná odpověď. Názorně ale demonstruje jeden fakt. To, že nejspíš patříte k 5,5 miliardám lidí na světě, kteří mají možnost využívat nějaký centrální systém nakládání s odpady, včetně plastů. Současně však upozorňuje i na skutečnost, že zhruba 2 miliardy lidí tuhle možnost nemají. A proto nejspíš bude v roce 2040 problém s plastovým znečištěním zase o něco horší. Píše o tom Conversation

Co se dá udělat pro to, abychom nezanechávali v životním prostředí a světových oceánech tolik plastů? Vzniku až 30 % plastových odpadů můžeme předejít tím, že je nebudeme coby jednorázové produkty vůbec používat. Můžeme je buď úplně zrušit nebo použít znovu a tím prodloužit jejich životnost. Až 17 % dalších plastových odpadů můžeme vyřadit tím, že je nahradíme jinými produkty. Třeba papírové sáčky. Kolem 20 % plastů můžeme efektivně recyklovat. Zredukovat plastové výrobky můžeme o 23 % i tím, že je budeme správně třídit do kontejnerů. A je tu také 10 % pro zlepšení, když budeme bojovat proti jejich nelegálnímu skládkování. Možností je evidentně vcelku dost, pro zhruba 430 milionů tun plastových odpadů ročně můžeme najít lepší řešení.

Zmíněná čísla vychází z práce badatelů univerzity v Leedsu, kde si dali hodně práce s tím, aby zmapovali konkrétní cesty plastových odpadů do oceánů, kde se většina nesprávně odložených plastů nakonec akumuluje. Vytvořili k tomu model Plastic-to-Ocean (P₂O), na jehož základě dokázali vypočíst, kde je prostor pro zlepšení. A rovnou nabízí i výhled do budoucnosti: Pokud bychom všichni zapracovali a začali naplňovat ony procenty výše vyjádřené aktivity, kolik plastů by se do oceánů dostalo v roce 2040? Čekáte nulu? Odpověď nepotěší. Bylo by to kolem 480 milionů tun. Další 2,2 miliardy tun by byly spáleny a 850 milionů tun by zůstalo ležet jen tak někde na zemi. Jak to? Problém je v onom slůvku „všichni“.

Už teď jsou tu 2 miliardy lidí, kteří nemají možnost nakládat s plastovými odpady jiným způsobem než je odhození-spálení-spláchnutí řekou do oceánu. A v roce 2040 jich bude ještě víc. Takže i když teď 5,5 miliard lidí „šlápne do pedálů", nejlepší, čeho mohou dosáhnout, je potenciální snížení množství plastových odpadů v životním prostředí o 430 milionů tun. On to není úplně zlý výsledek. Kdyby se nesnažil vůbec nikdo, v roce 2040 by do oceánů mohlo zamířit až kolem 1,3 miliardy tun plastových odpadů. Jenže tu prostě část obyvatel planety Země nemá „pedály".

Zdokonalením odpadových strategií, provázaností recyklace s cirkulární ekonomikou, technickou inovací a prevencí vzniku odpadů dokáže část světa teoretiky snížit množství vlastních produkovaných odpadů do roku 2040 až o 80 %. Což zní hezky. Jenže se zapomíná na to, že tam, kde odpadové hospodářství prakticky neexistuje (to jsou ony více než 2 miliardy lidí) je dnes na váhu „produkována“ nadpoloviční většina veškerých globálních odpadů. Z práce badatelů v Leedsu a výstupů Plastic-to-Ocean modelů tedy vychází, že jestli chceme mít plastových odpadků v oceánech za příští dvě dekády méně, musíme začít přemýšlet o dvou a více miliardách lidí, kteří zatím nemají možnost, jak lépe nakládat s odpady. Tedy, ne že by se vůbec nesnažili. V sektoru odpadového hospodářství“ – tedy kusového sběru, pytlování, svozu, třídění, rozebírání (a pálení) tu nejisté zaměstnání nachází kolem 11 milionů lidí (což je 58 % všech lidí zaměstnaných v odpadovém hospodářství na celém světě). Jenže to na dlouhou trasu a společný cíl, oceán bez plastových odpadků, nestačí.

reklama